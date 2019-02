Ultime Notizie Roma del 07-02-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriele allo studio La Commissione Europea rivelerà questa mattina le previsioni economiche sui conti pubblici italiani si attende un taglio drastico delle Stime di crescita nel 2019 secondo indiscrezioni e si fermerà al 0% dal 1 al 2% previsto novembre quindi c’è un taglio delle Stime del 1% consistente un campanello d’allarme in parte condiviso dal Fondo Monetario Internazionale che conferma la prima di dicembre più zero 6:00 % ma lancia l’allarme sul rischio di contagio non c’è motivo di creare allarmismi afferma il ministro Tria mentre per Bruxelles si allunga l’ombra di una mano per l’ufficio parlamentare di bilancio stima una crescita dello 0 e 4% con rischi a ribasso sulla Tav dopo la Francia anche la Commissione Europeagoverno italiano l’analisi costi-benefici e sale la tensione tra lega 5 stelle con Salvini che non nasconde la sua irritazione per non avere ancora avuto accesso al documento il La bici è Di Maio insiste nel suo no all’opera mentre le opposizioni chiedono al Presidente della Camera fico di far valere le prerogative del parlamento Intanto i 5 Stelle suscitano nervosismo anche in Francia dopo l’incontro tra Di Maio alcuni leader dei gilet gialli per Parigi una nuova provocazione inaccettabile tra paesi vicini e partner nell’Unione Europea si discute quest’oggi nella giunta per le immunità del Senato il caso Diciotti e la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che è la sua memoria scritta in Giunta ogni azione del titolare del Viminale avuto esclusivamente una finalità di pubblico interesse ha scritto Il ministro che Rivendica la coerenza anche con ilgarantendo l’ordine e la sicurezza pubblica mi sarebbe un taglio da un indiscriminato accesso nel territorio dello Stato della memoria di Salvini anche i documenti firmati dal dei ministri di Maio e Toninelli c’è una svolta nelle indagini sulle ferimento di Manuel bortuzzo il 19 nuotatore Veneto raggiunto sabato notte da un colpo di pistola vicino ad un pub a Roma colpo che gli ha costato la paralisi delle gambe che il proiettile ha irrimediabilmente danneggiato la colonna vertebrale due giovani di 24 e 25 anni si sono costituiti Ammesso di aver sparato è colpito per errore il ragazzo di Treviso Fatti coraggio mamma ha detto Manuela madre al suo risveglio crimine assurda è stato il commento del premier Giuseppe Conte sui social ammiro il suo coraggio Ha poi aggiunto seconda serata di Sanremo dopo la prima che ha scontato un calo di ascolti di due punti e mezzo di Cher rispetto al DVD dell’anno scorsoieri sera la kermesse sembra aver trovato il ritmo giusto complici l’esibizione di Fiorella Mannoia e il brivido del duetto tra Marco Mengoni e Baglioni sulle note di Battisti tra le canzoni anche tanta comicità con il Virginia Raffaele che ha fatto la parodia della Carmen visiocare trovato Michelle Hunziker e poi al Pio e Amedeo è toccata la satira politica con un 8:30 in pagella e i dati Auditel è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa