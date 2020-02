Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio a Lodi il treno alta velocità deragliato 2 morti e 31 i feriti il bilancio poteva essere più grave per la procura di ipotesi è quella di errore umano legata lavori di manutenzione a generare in villa deragliamento del Frecciarossa 95 95 nel Lodigiano potrebbe essere stato un errore umano legato ai lavori di manutenzione su uno scambio nei pressi della zona in cui convoglio è uscito dai binari così il procuratore di Lodi chiaro in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione lì c’è il primo italiano positivo al coronavirus l’istituto superiore di sanità comunicato alla porta del Ministero della Salute l’esito positivo dei test di conferma per il coronavirus uno dei rimpatriati italiani dambone messo in quarantena nella città militare della Cecchignolaimpaziente attualmente è ricoverato all’istituto Spallanzani col modesto rialzo termico Aire mia congiuntivale la politica prescrizione Italia viva dice no allodo Conte vista del vertice esce divisa è durato solo un’ora e mezza il vertice di maggioranza convocato dal premier Conte per trovare una mediazione sulla prescrizione madalin contro la maggioranza esce spaccata con Italia viva che non arretra dalle sue posizioni iniziali Guarda la borsa quella di Tokyo inizia gli scambi all’insegna della tutela con investitori che attendono indicazioni dati sulle posizioni cinesi per il mese di gennaio mentre guardano gli sviluppi della crisi generata del coronavirus in attesa dei nuovi controlli sulla nave da crociera a Yokohama Segna una variazione appena positiva dello 0,5% quota 23880 5,24 sul mercato valutario Royale mantiene stabile sul dollaro a un livello di 109/90 ea120 E70 su l’euro e andiamo a chiudere con il Festival diRoberto Benigni ha incantato ieri sera il teatro Ariston con la sua esegesi del Cantico dei Cantici è come avere Imagine Yesterday dei Beatles nessuno l’ha mai fatto in TV ha spiegato il premio Oscar la terza serata del Festival della canzone dedicata alle cover chiusa con la vittoria di torta che ha cantato Piazza Grande di Lucio Dalla in duetto quella spagnola Silvia Perez Cruz Achille Lauro ha omaggiato David Bowie nei panni di chi è questa era l’ultima notizia a voi tutti gli auguri di buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa