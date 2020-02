Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora lavori di una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio caso di positività al coronavirus da parte di un italiano si tratta di uno dei 56 rientrati daguan da ieri è stato trasferito dalla Cecchignola lo Spallanzani Intanto il bilancio dei morti sale a 636 L’ultimo bollettino della commissione sanitaria cinese parla anche di oltre 30 mila casi sospetti e salita 61 invece il numero delle persone positive sulla nave da crociera al largo del Giappone a bordo della quale ci sono 35 italiani sono di loro però risulta per i contagiati il presidente americano Donald Trump ha confermato la sua fiducia nella Cina durante un colloquio telefonico con Sin Jin ping e che ti ha detto anche lui fiducioso sulla possibilità di debellare Edera l’inchiesta della procura di Lodi insieme a quella aperta dalle ferrovie chiarire le cause del deragliamento di ieri del Frecciarossa milano-salerno costato la vita due metti visti Giuseppe Cicciu e Mario Dicuonzopersone rimaste ferite siamo stati miracolati dicono i superstiti della tragedia l’ipotesi più accreditata sembra quella di uno scambio malfunzionante ieri sera il Consiglio dei Ministri Ha rispettato un minuto di silenzio in memoria delle vittime subito dopo il Ministero dei Trasporti ha svolto un’informativa sull’accaduto il fondatore di al-qaeda in Yemen castima line in cima alla lista dei terroristi più pericolosi devono taglia da 10 milioni di dollari È stato ucciso in un raid americano ordinato da Donald Trump la Casa Bianca confermando così le indiscrezioni di stampa nei giorni scorsi alla Rai miei 41 anni era il del capo di Al qaida ayman al-zawahiri che ieri sera Roberto Benigni è incantato il teatro Ariston con la sua esegesi del Cantico dei Cantici e come avere imagjino Yesterday The Beatles e ne sono fatta in TV ha spiegato il premio Oscar terza serata del Festival della canzone italiana dedicata alle cover chiusa quella vittoria di tocca che ha cantato Piazza Grande di Lucio Dalla in duetto con la spagnola Silvia Perez Cruzlo sport in chiusura prende il di oggi con anticipo del venerdì la ventitreesima giornata di Serie A 20:45 scenderanno in campo Roma e Bologna con i giallorossi a caccia del riscatto dopo il k.o. contro il Sassuolo domani sera volta di Fiorentina Atalanta Torino Sampdoria Verona Juventus domenica occhi puntati sul Derby Inter Milan chiude la giornata 20:45 prima nel pomeriggio Sassuolo pranzo Brescia Udinese Genoa Cagliari c’è parma-lazio era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa