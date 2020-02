Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli con una cosa Cina Italia pronta a riaprire alcuni voli malata forza del Ministero della Salute smentisce restano chiusi salgono a 61 i casi di positività al coronavirus registrati sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan in quarantena al largo del Giappone lo rendono noto i media locali a bordo della nave ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio compreso il comandante Poor’s Italy al 5% le Stime del PIL della Cina per il 2020 a Fronte del 5,7% ipotizzato in precedenza a causa dei pesanti conseguenza delle epidemie ha scatenato da coronavirus di One la gran parte nell’infarto del coronavirus non registrato nel primo trimestre e la ripresa della Gina sarà giàentro il terzo trimestre dell’anno nervosa 320 in volo da terra da marzo con a bordo 172 persone è stato costretto a un atterraggio di emergenza presso la base militare russa in Siria a seguito dell’ attacco missilistico israeliano l’ho detto il Ministero della Difesa Russo Aggiungendo che i getti israeliani hanno usato l’erba come scudo ormai pratica comune parte dei piloti di Tel Aviv è iniziata stamane la rimozione dei detriti proiettati dal Frecciarossa deragliato ieri mattina Ospedaletto Lodigiano alla ricerca di pezzi significativi del treno che ci sono staccati nell’impasto e che potrebbero arrivare a piegare meglio la dinamica di quanto accaduto tutto questo lavoro si sta attendendo all’esterno della zona tutt’ora tutto se in cui si trovava il treno nella stessa posizione di ieri e la motrice sul posto è prevista la presenza per tutta la giornata di 8 volontari di Protezione Civile il mattino ein una nuova squadra il pomeriggio insieme alla rappresentanza di tutte le forze dell’ordine ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa