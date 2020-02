Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta anche se non si può escludere del tutto ritengo molto improbabile che l’italiano risultato positivo al coronavirus se posso avere trasmesso l’infezione qualcun altro dei 55 italiani rientrati come della città cinese di iguane pittore in osservazione alla città militare della Cecchignola lo afferma il direttore del dipartimento malattie infettive dell’istituto superiore di sanità is la polizia israeliana elevato oggi lo stato di allerta a Gerusalemme Est e in particolare attorno alla spianata delle moschee dopo che ieri in città si sono avuti due attacchi paletti conclusivi con l’ uccisione di un assalitore è con il ferimento di 12 militari e di un agente di polizia nel tumore di nuovo incidente Al termine delle preghiere del venerdì la Polizia ha bloccatotorpedoni di fedeli islamici diretti verso Gerusalemme e li ha costretti a tornare in viale Da dove provenivano nel complesso del 2019 il valore delle vendite al taglio cresce dello 0,8% in accelerazione rispetto all’anno precedente lo rileva l’Istat stamattina grande distribuzione registra una crescita del 1,4% le vendite nei piccoli negozi risultano in flessione per il terzo anno consecutivo un significativo aumento il commercio elettronico nel solo mese di dicembre le vendite al dettaglio tornano a crescere su base mensile aumento dello 0,5% rileva Inoltre lista te su rialzo che segue due sessioni congiunturali consecutive potrebbe aver inciso favorevolmente il Natale su base annua si sta così un nuovo aumento pari alla più 0,9% il valore si tratta del settimo incremento di fila in termini tendenziali Sanremo 2020 ancora da record sono stati36.000 pari al 54,5% di share e i telespettatori che hanno seguito in media Su Rai 1 la terza serata dedicata alla cover dei grandi successi della storia festival Chi ha visto l’intervento del premio Oscar Roberto Benigni in termini di share è il miglior risultato dal 1997 quando la terza serata del festival condotto da Mike Bongiorno Piero Chiambretti fece segnare il 55,5% ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa