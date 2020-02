Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta apriamo parlando di coronavirus non si rappresentano casi acquisiti sul territorio nazionale in Italia non c’è circolazione locale del virus lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito durante una conferenza abbiamo importato un soggetto che ha sviluppato i sintomi dopo il ritorno in Italia è avuto pochissimi contatti aggiunto il direttore scientifico dell’ospedale di la ragazza italiano contagiato dal coronavirus originario del Reggiano A 29 anni e per ricercatore negli Stati Uniti Firenze avrebbero commesso abusi sessuali sulle figlie fin dai primi anni di età per produrre foto a carattere pedopornografico è l’accusa con la quale due donne una Residente a Terni l’altra Reggio Emilia sono state arrestate dalla polizia postale della Toscanadi una misura di custodia cautelare emessa dal GIP di Firenze due le presunte vittime entrambe minori di 10 anni arrestato anche un uomo residente in Toscana padre di una delle bimbe sarebbe stato il destino del materiale pedopornografico sparato stavi le parole di Nicola Zingaretti Noi siamo gli unici a difendere le cose fatte con il PD riforme importanti e serie lo scrive su Twitter Ettore Rosato coordinatore nazionale di Italia viva che il vicepresidente della Camera dei Deputati difendiamola Orlando noi sulla prescrizione si può stare con avvocati e magistrati o con Bonafede Travaglio concludi Rosato Noi abbiamo scelto iniziata la rimozione dei detriti progettati dal Frecciarossa deragliato ieri mattina Ospedaletto Lodigiano insieme alla ricerca di pezzi Fischia il treno che si sono staccati nell’impatto e che potrebbero arrivare a spiegare meglio la dinamica di quanto accaduto sul posto la presenza per tutta la giornata di 8 volontari di Protezione Civile Il Mattinouna nuova squadra il pomeriggio insieme alla rappresentanza di tutte le forze dell’ordine Intanto in segno di protesta dopo l’incidente fino alle 17 si ferma il personale dsdb e dalle 12 alle 14 si è provveduto allo stop degli aderenti a filt-cgil fit-cisl uiltrasporti UGL Tap e forza Siamo con il Festival di Sanremo credo che la polemica di tutte le femministe sul tasto indietro sia stato un attacco non troppo giusto nei miei confronti tante donne sono state le prime bullizzare fare del maschilismo contro di me lo ha detto la modella Francesca Sofia Novello in conferenza stampa al Festival di Sanremo devo ringraziare nulla mi ha detto Fregatene non devi dimostrare niente a nessuno sul palco ha sentito tanto la sua forza di stare dalla parte delle donne Amadeus è stato bellissimo averti vicino sei tu che ispirivia sei più grande conduttore Maisto non ho dormito ripensando all’emozione di ieri sera portare il Cantico dei Cantici al sapremo la cosa più straordinaria che sia mai stata scritta saremo corregge il Cantico dei Cantici è un’emozione enorme la telefonata di Roberto Benigni e la sorpresa della conferenza stampa di oggi al festival che continua a macinare ascolti record durante la partecipazione del premio Oscar gli ascolti sono stati vicini al 60% e controlli tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa