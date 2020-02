Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno del coronavirus in apertura perché in buone condizioni generali del paziente italiano risultato positivo al Virus kg Giovanna ricevuto la telefonata dal ministro della Salute speranza che gli ha espresso la sua vicinanza allo Spallanzani ci sono 11 ricoverati 5 in attesa del risultato del test ancora in terapia intensiva la coppia di cinesi riparte la quarantena per i 55 italiani rientrati douane che si trovano alla Cecchignola negativi per loro i test effettuati con tampone che verranno ripetuti Intanto i voli italia-cina saranno chiusi ha detto il ministro Di Maio Finché sarà opportuno Standard & Poor’s taglia il 5% del PIL della Cina per il 2020 e Pechino rinvia a marzo la diffusione dei dati sugli interscambio commerciale di gennaio in Italia Ho incontrato tre volte a Milano Silvio Berlusconi mentre ero latitanteparole del boss di Cosa nostra Giuseppe graviano già condannato all’ergastolo deponendo in videoconferenza nel processo Ndrangheta stragista in cui è imputato in corso di svolgimento a Reggio Calabria creazioni sono totalmente destituite di ogni fondamento sconnesse dalla realtà non che palesemente diffamatoria avete legali di Berlusconi Niccolò Ghedini argomento è stato rinviato al prossimo 6 marzo l’udienza con al centro arcelormittal ex-ilva lo ha deciso il giudice civile Claudio Marangoni titolare del procedimento che riguarda le foto e quindi addio avanzata lo scorso IV Novembre al gruppo Franco indiano il giudice ha concesso di differire l’udienza su richiesta Concorde delle parti nel presupposto che entro fine febbraio ad un accordo in effetti i commissari della Silva hanno raggiunto un accordo per proseguire la negoziazione fino a febbraio ultime notizie chiusura parliamo di Sanremo non ho dormito di pensando al emozione enorme di ieri sera saremo può reggere il Cantico dei Cantici Questa è la telefonata di Roberto Benigni ad Amadeus ladella conferenza stampa di oggi il conduttore ha negato qualsiasi polemica tra Fiorello e Tiziano Ferro tra di loro un fantastico rapporto Adesso intanto Antonella Clerici scoppia in lacrime commossa per le parole del direttore di Rai 1 sul suo rientro nei panni della TV ancora boom di ascolti al festival 50 4,5% di share il miglior risultato dal 1997 è tutto grazie per averci seguito in un se tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa