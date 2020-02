Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Spaziali in forma politica in apertura questo accordo a tre a mio avviso non ha la maggioranza in parlamento lo dice Matteo Renzi a Radio Capital parlando dell’accordo Movimento 5 Stelle PD Leu sulla prescrizione le indiscrezioni che parlano di un appoggio esterno di Italia Viva noi non vogliamo lasciare Poi se il Presidente del Consiglio vuole che lasciamo ci mettiamo un quarto d’ora buona fede di Chiara andiamo in consiglio dei ministri su questo testo si valuta l’ipotesi decreto legge per approvare il nodo Conte bis Zingaretti piega passi avanti ma il Tel Aviv è ambigua per ponte non è il momento dell’ideologia Bastard Invia tempo di decisioni Confido che tutte le forze di maggioranza riescono a condividere la medesima ragionevole posizione la cronaca avrebbero commesso abusi sessuali sulle figlie fin dai primi anni di età per produrre foto a carattere pedopornografico e la cosa con la quale due donne una residenzal’altra Reggio Emilia sono state arrestate dalla polizia postale della Toscana in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal GIP di Firenze due le presunte vittime entrambe minori di 10 anni arrestato anche un uomo in Toscana padre di una delle bimbe sarebbe stato il destinatario del materiale pedopornografico e ancora una tragedia nella famiglia di Meredith Kercher il padre della studentessa uccisa a Perugia nel 2007 è morto nelle scorse ore per le conseguenze di un sospetto scippo subito a Londra tre settimane fa 77 anni si è spento in ospedale riporta il Sun dopo l’episodio aveva ripreso conoscenza ma non era stato in grado di ricordare cosa fosse successo la polizia comunque fosse stato vittima di un tentativo di rapina andiamo negli Stati Uniti in chiusura l’economia americana ha creato nel mese di gennaio 225.000 nuovi posti di lavoro ben oltre le previsioni che sono di 158.000 a favorire questo risultato anche una stagione invernale finora amiche che hai invitato per rallentamento che al di solito si registra all’inizio di ogni anno favorendo soprattutto settori come quello dell’edilizia in Italiaindicatore anticipatore ha mantenuto l’orientamento negativo anche se con intensità più contenuta rispetto ai mesi precedenti rileva invece vista è tutto grazie per averci seguito negli USA torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa