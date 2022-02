Ultime Notizie Roma del 07-02-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di super favoriti mahmood Blanco vincono il 62esimo Festival di Sanremo con brividi già al top della classifica mondiale dello streaming che rappresenta l’Italia al prossimo Eurovision song contest a Torino il podio è anche il suggello di un festival che va oltre le barriere tra le generazioni al secondo posto si classifica Elisa con opporsi al terzo l’eterno ragazzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte al Massimo Ranieri il premio della critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa regina della serata col no monologo sulla leggerezza che non è super salita è morto il piccolo Ryan bambino di 5 anni caduto in un pozzo strettissimo e profondo 32 metri inutile la Corsa contro il tempo durata 100 ore dopo 4 giorni con il fiato sospeso dal Marocco piangequello che è stato estratto dalle viscere della terra quando era ormai troppo tardi Fino all’ultimo si è creduto che potesse salvarsi ma una nota della casa reale del Marocco annientato ogni speranza il segretario della Lega Salvini libri del cosiddetto centrodestra Permettetemi di usare il cosiddetto dice perché alla prova dei fatti sono stato uno dei pochi e credere all’unità della collezione che si è sciolta come neve al sole dopo l’incontro di Berlusconi con i principali dirigenti del partito Forza Italia dichiara che vuole deve essere protagonista del rinnovamento del centrodestra alternativo della sinistra Di Maio si è dimesso dal comitato di sede Movimento 5 stelle con una lettera al presidente del Movimento conta il Grande Beppe Grillo nella quale spiega di voler rilanciare non corso lamenta che il dibattito interno e degenerato si è iniziato a parlare di scissione i processi gone il MoVimento 5 Stelle giudica giuste dovuto il gesto di Di Maio e segnala che la nostra comunità merita un momento di spiegazione Grillo Torna sulla rotazione limiti alla durata delle cariche mortalità 25 voltal Thani non vaccinati rispetto a chi ha avuto il booster spiego un report dell’istituto superiore di sanità invece no protegge al 95% dalle forme gravi al 67% dal contagio rispetto in un vaccinati in questi il tasso di ricoveri ordinari 10 volte più alto 27 volte maggiore in terapia intensiva i ricoveri di bambini per covid-19 entrare in molti paesi sulla spinta della variante o micro ma fortunatamente non si osservano forme gravi della lo rileva la rivista Natural in Italia il tasso di positività è alle 11:01 % l’amministrazione biden ha informato nei giorni scorsi parlamentari americani I Partenopei che la Russia rimesso insieme il 70% delle porte necessarie per Un’invasione completa dell’Ucraina che Potrebbe causare fino a 50.000 morte civile 23 mila militari ucraini far capitolare Kiev in due giorni scatenare una crisi Umanitaria con fino a 5 milioni di rifugiati in Europa scrive New York Times l’intelligence americana non pensa che Putin abbia preso la decisione finale ma la finestra diplomatica si sta chiudendo la regina Elisabetta auspica che quando il figlioArezzo moglie Camilla posso assumere il titolo di Regina consorte la Sovrana che 95 anni espresso un augurio sincero che che mi possa essere conosciuta come Regina consorte finora si riteneva che Camilla che ha sposato Dopo il divorzio da Diana sarebbe stata riconosciuta come principessa consorte porta il Milan ribalta il derby di San Siro battendo l’Inter 2-1 con doppietta di giro e riaprendo la corsa scudetto polemica Roma per un gol annullato zaniolo al novantesimo Fiorentina Travolta 30 in casa della Lazio in rete mini incomincio immobile o autogol di Biraghi la discesa libera maschile primo appuntamento di sci alpino di giochi di Pechino 2022 È stata posticipata ad altra data a causa del forte vento ed è tutto vi auguro una buona domenica e buon proseguimento di ascolto

