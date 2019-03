Ultime Notizie Roma del 07-03-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione della luce in studio il governo non nasconde criticità attorno alla tav dopo il vertice di ieri sera del governo durato 5 ore nella notte che non ha individuato un accordo tra 5 Stelle e lega i primi fermi sul no all’opera i secondi per il sì è necessaria l’interlocuzione con gli altri soggetti che partecipano al progetto hanno detto dalle è tosta ma non c’è alcuna crisi di governo assicurato il vicepremier Luigi Di Maio per questa sera convocati i gruppi dall’altra parte Salvini ha le idee chiare sono stato per sbloccare non per bloccare ed e poi convinto che il governo regionale a questa prova ora il tema è la ripartizione dei finanziamenti del progetto tra Italia Francia e Unione Europeail Presidente della Regione Piemonte chiamparino accusa cercano di protesti Basta con la manfrina reddito di cittadinanza un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su di serie tra cui cultura generale logica informatica diritto del lavoro diritto di cittadinanza Questa è una prova da affrontare nella selezione per diventare Navigator figura professionale aiuterà i beneficiari del reddito di cittadinanza nell’inserimento al lavoro si attende una carica di 60000 candidati 10 per ogni posto dovrebbero essere 6000 in tutto intanto le regioni attacca il ministro Di Maio non è arrivato alcun documento su cui dare il parere ci dica cosa vuole fare osservazioni con telescopio dal campo base delle Nanga parbat alla ricerca degli alpinisti dispersi da 12 giorni Daniele Nardi e tomba yard hanno consentito di individuare due sagome lo riferisce lo staff di Nardi programmato una ricognizione nel negozio per la valutazione ravvicinata sul montedue alpinisti bloccati sulla a quota 3798 metri sul versante francese le pessime condizioni meteo non consentono l’impiego dell’elicottero procedono di a terra Italia deferita della commissione europea alla Corte di Giustizia Europea per la ripetuta violazione dei limiti annuali e orari di biossido di azoto nell’aria nelle città e per il mancato adeguamento alle norme europee dei sistemi di trattamento delle acque di scarico in oltre 700 agglomerati e 30 aree sensibili dal punto di vista ambientale con più di 2000 abitanti le aree soggette a sicuramente limiti di biossido di azoto sono state grandi città come Milano Torino e Roma e centri più piccoli come Catania Campobasso Genova e aree come la pianura Lombarda e la Toscana è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

