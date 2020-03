Ultime Notizie Roma del 07-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la giustizia si ferma per il coronavirus fino al 31 maggio uno stop di due mesi e mezzo e più lungo deciso finora dal governo 620 malati in un giorno 25 l’ora con il primo caso in Vaticano 49 morti in più rispetto a giovedì con un aumento del 33 1% che fanno arrivare il totale al 197 il 4,25% del totale dei malati tra sabato e domenica è il Presidente del Consiglio film era molto probabilmente un nuovo decreto contenente le indicazioni sulle nuove zone rosse il governo provvederà all’assunzione di circa 20 mila medici e personale sanitario per far fronte alla situazione d’emergenza la Francia chiude il centinaio di scuole Melette del paese dopo il boom di contagio per turno in 48 ore sarà da meno 33 persone contagiate il bilancio del forno virus a New York l’ho reso noto il governatore delloAndrew Cuomo sottolineando come ci siano 10 casi accertati in più rispetto a ieri 5 delle persone infettate sono in ospedale le loro condizioni migliorano ha detto Como spiegando come almeno 4000 persone nell’intero stato sono in quarantena precauzionale altri 28 morti in Cina il bilancio di contagi sale a quota tremila 70 bastano 163 casi in Gran Bretagna 20007 con un’impennata di 50 contagi sono 100052 conteggiati in tutto il mondo di cui quasi 20 mila fuori dalla Cina Secondo l’aggiornamento della Johns Hopkins University Procura di Bari Indaga per procurato allarme DJ Spen su fake news diffuse su social sito positivi al coronavirus da prefetto di Bergamo è quello di Matera può sbarcare l’equipaggio della nave ancorata nel porto di Napoli isolamento scattato solo per 9 marittimi entrato in contatto con un marinaio tunisino risultato positivo al coronavirus app che in Thailandia vietato l’altra quella nave da crociera Costa Fortunaa bordo 173 connazionali tutti in buona salute due casi positivi alle Molinette di Torino 1 ospedale di Bologna primo contagio in Vaticano l’Angelus del papà potrebbe essere solo in video il rugby sospende tutti i campionati rinviati la milano-sanremo la Tirreno Adriatica Annullato giro di Sicilia di ciclismo cancellate le finali di sci a Cortina per l’economia Piazza Affari di Profondo rosso il Fit MIB Lascia sul terreno il 35% a 20799 punti in due settimane brucia 95 miliardi crolla l’Europa in due settimane in fumo 1300 miliardi oltre il rincaro peggiora l’economia italiana e probabilmente recensione secondo Moody’s che prevede Una contrazione del PIL nel primo trimestre tagliando 0,5% la stima di crescita per il 2020 della precedente più 05 nello scenario peggiore dal prima arriva meno 07 * 100 per Agenzie di Rating salgono i rischi di recessione globale TIM a posto in essere una strategia anticoncorrenzialeordinata ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra larga Per questo l’antitrust ha deciso di imporre la società una stazione pecuniaria di circa 100 milioni di euro da carabiniere dopo 42 anni di servizio Pensavo chissà cosa dirò quando lascerò l’arma dei Carabinieri poi ti ci trovi non dici niente Sì In fondo ho parlato già il colonnello Sergio De Caprio Capitano Ultimo che arresto Totò Riina si congeda con questo tweet dall’arma dei Capri in aspettativa dopo essere stato nominato assessore alla Regione Calabria il presidente turco discusso oggi di micropori al confine tra Turchia e Grecia in una telefonata Tra la cancelliera tedesca Angela Merkel nel colloquio riferisci la presidente Bianca erdogan ha chiesto una revisione degli accordi Unione Europea Turchia sui migranti che secondo lui non funzionano più ed è tornato ad accusare Atene di violare il diritto internazionale con i respingimenti di migranti Martedì 17 marzo giovani ben con una vittoria nelle della sua vita potrebbe aggiudicarsi che prima eri democraticii giorni somma della spallata finale ha Bernie Sanders del resto invece presidente dopo il trionfo del supereroe sveglie l’uscita di scena anche di Michael Bloomberg Elizabeth Warren vola nei sondaggi non solo nel Samsung 6 da sempre uno degli Stati decisivi per ogni Vittoria elettorale che consiste un’altra caccia micmol venire domani a capo dello Stato Villa Casabianca il repubblicano alleato suo strenuo difensore Durante il processo per l’impeachment Mark medoff che questa era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa