Ultime Notizie Roma del 07-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in Giustizia si ferma per il coronavirus fino al 31 maggio uno stop di due mesi e mezzo il più lungo deciso finora dal governo 620 minuti in più in un giorno 25 ora con il primo caso in Vaticano 49 morti in più rispetto al momento del 33,1% che fanno arrivare il totale 197 il 4,25% del totale dei malati tra sabato e domenica il Presidente del Consiglio film era molto probabilmente un nuovo decreto contenente le indicazioni sulla nuova zona rossa il governo provvede all’assunzione di circa 20 mila medici e personale sanitario per far fronte alla situazione d’emergenza la Francia chiude il centinaio di letto del paese dopo il boom di contatti 81 in 48 ore sale ad almeno 33 bilancio di contagi da coronavirus New York governatore dello Stato Andrew Cuomo annuncia 10 nuovi casi accertati 5 delle persone interessateospedale le loro condizioni migliorano detto Como spiegando come almeno 4000 persone nell’intero stato sono in quarantena cauzionale Due persone sono morte in Florida negli Stati Uniti decessi sono 16 altri 28 in Cina Dov’è il bilancio dei contagi sale a3070 Balsamo 163 casa in Gran Bretagna 20.003 con un’impennata di 50 contagi sono 100052 contagiati in tutto il mondo di cui quasi 20 mila fuori dalla Cina Secondo l’aggiornamento della Johns Hopkins University la procura di Bari Indaga per procurato allarme un’inchiesta è su Facebook news diffuse su social sito positivi al Virus la prefetto di Bergamo è quella di Matera può sbarcare l’equipaggio della nave ancorata sul porto di Napoli isolamento scappato solo per 9 marittimi entrati in contatto con un marinaio tunisino risultato positivo al coronavirus a Phuket in Thailandia vietato la tracolla nave da crociera Costa fortuna con a bordo 173 connazionali tutti in buona salute due casi positivi alle Molinette di Torino e uno all’ospedale di Bolognamontaggi in Vaticano Angelus del Papa potrebbe essere solo in video il rugby sospende tutti i campionati rinviate la milano-sanremo la tirreno-adriatico annullato il giro di Sicilia di ciclismo cancellate le finali a Cortina e per l’economia Piazza Affari chiude in profondo rosso ipit MIB Lascia sul terreno il 3:05 % a 20799 punti in due settimane brucia 95 miliardi all’Europa e due settimane in fumo 1300 miliardi Wall Street apre in calo e proteggere l’economia italiane probabilmente in recessione secondo Moody’s che prevede Una contrazione del PIL nel primo trimestre italiano nello show di base dell’evoluzione del coronavirus almeno 05 la stima di crescita per il 2020 dal precedente + 0,5% nello scenario peggiore la spina arriva almeno 07 per l’agenzia di Rating di recessione globale clima posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra larga per questo l’antitrustha deciso di imporre alla società una sanzione pecuniaria di circa 116 milioni di euro da carabiniere dopo 42 anni di servizio Pensavo chissà cosa dirò quando l’acero l’arma dei Carabinieri poi non dici niente Sì In fondo ho parlato già il colonnello Sergio De Caprio Capitano Ultimo che arresto Totò Riina si congeda con questo tweet dall’arma di Caprio in aspettativa dopo essere stato nominato assessore alla Regione il presidente turco erdogan ha discusso oggi della crisi migratoria al confine tra Turchia e Grecia in una telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel nel colloquio riferisce la presidenza biancardo anac revisione degli accordi europei Turchia sui migranti che secondo lui non funzionano più ed è tornato da correre Atene di violare il diritto internazionale con i respingimenti di immigrati Martedì 17 marzo Joe biden una vittoria nelle prime ore della Florida potrebbe aggiudicarsi le primarie dei democratici negli Stati Uniti il giorno Insomma della spallata finale ha Bernie Sanders del resto il vicepresidente dopo il trionfo del supereroe sveglia è l’uscita di scena anche di Michael BloombergMorena gholami sondaggi e non solo nel Sunshine state da sempre uno degli Stati decisivi per ogni Vittoria elettorale che costi Donald Trump caccia Mick mulvaney e nonnina capo dello staff della Casa Bianca è repubblicano le estremo difensore durante il processo per l’impeachment Mark medoff Questa era l’ultima notizia Buon proseguimento ti ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa