Ultime Notizie Roma del 07-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la giustizia si ferma per il coronavirus fino al 31 maggio uno stop di due mesi e mezzo il più lungo deciso finora dalla governo oggi il Presidente del Consiglio prima era molto probabilmente un nuovo decreto contenente indica in Lombardia il governo provvederà l’assunzione di circa 20 mila medici e personale sanitario per far fronte alla situazione d’emergenza Italia morti sono 197 462 le persone in terapia intensiva e sulla situazione anche della coronavirus ovviamente ne sta risentendo anche il comparto della scuola ne abbiamo parlato con il preside del sindacato ANIEF Marcello Pacificohai inviato delle appunto indicazioni del precise anche alle scuole sul merito alla sospensione delle attività didattiche e quindi tutto quello a cui opportuno che faccia in personale docente educativo ed ATA e personale dirigente durante questa sospensione attività didattiche Nel ribadire che come ANIEF riteniamo che mi faccia sospensione comunque continuerà molto probabilmente è fino alle vacanze Pasqua e se è vero che bisogna contenere nelle prossime settimane monitorare contenere la diffusione del virus sarebbe meglio rispetto a quanto precisato nell’ultimo ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri di chiudere le scuole perché in questo momento per esempio il personale ATA non ha molto da fare nelle scuole perché la sanitizzazione sanificazione Non è compito del personale a tesono state già sono pulite queste scuole Siete persone anche significa te e quindi per non settimana o per tempo inutile prendere il prossimo nella per inutile anche aprire la scuola al pubblico ospedale perché sono quelle parti del paese dove piscina alcuni uffici pubblici sono chiusi al pubblico non si capisce perché sotto corre il rischio personale dirigente a questo punto con una difficoltà quella della didattica distanza che per noi rappresenta un momento importante per garantire Comunque il diritto all’istruzione degli alunni Ma che bisogna di un processo molto lungo perché le nostre scuole personale gli stessi studenti non so dirti che distanza buona cominciare ad adottare alcune pratiche vedere la Dov’è possibile portarle avanti perché è giusto Non lasciare indietro io sto dentro bisogna anche Sarautilizzo improprio per personale docente ed evitare soprattutto assembramenti quindi rimedi collegio docenti che si possono fare sottofondo di dipartimento comunque questa l’epidemia coronavirus costa vaccino deficit commerciale di 7,9 miliardi di dollari a gennaio-febbraio marcandole attese dei mercati di un surplus di 24,6 miliardi oltre alla Xbox che nello stesso periodo e del 17 2% annuo Italo dell’importo si è fermato al 4% altri 28 morti in Cina il bilancio Sara 3070 80651 i contatti guarigioni al 70% sarà da meno 33 bilancio dei contagia New York il governatore dello Stato Andrew Cuomo annuncia 10 nuovi casi accertati due persone morte in Florida negli Stati Uniti i decessi sono 16 kedah Malesia negato la trappola nave Costa Fortuna lo rende noto la stessa compagnia sotto il mio che a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore del governo della Malesia dell’arrivo di viaggiatori di nazionalità italiana la Costa fortuna non è stato autorizzato a entrare nel porto di penang comeitinerario programmato dice ancora la porta sta facendo rotta verso Singapore la procura di Bari Indaga per procurato allarme l’inchiesta su fake news diffuse sui social del sito positivi al virus della prefetto di Bergamo di Matera può sbarcare l’equipaggio della nave ancorata nel porto di Napoli l’isolamento scattato solo per 9 marittimi entrati in contatto con un marinaio tunisino risultato positivo al coronavirus a Phuket in Thailandia vietato la nave da crociera Costa fortuna con a bordo 173 connazionali tutti in buona salute due casi positivi alle Molinette di Torino è un all’ospedale di Bologna primo contagio in Vaticano l’Angelus del papà potrebbe essere solo video il rugby sospende tutti i campionati rinviate la milano-sanremo la Tirreno Adriatica annullato il giro di Sicilia di ciclismo cancellate le finali in bici a Cortina buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa