Ultime Notizie Roma del 07-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la giustizia si ferma per il coronavirus fino al 31 maggio uno stop di due mesi e mezzo il più lungo deciso finora dal governo 620 minuti in più in un giorno 25 l’ora con il primo caso in Vaticano 49 morti in più rispetto a giovedì con un aumento del 33 1% che fanno arrivare il totale a 197 P 425 cento del totale dei malati tra questo oggi e domani il Presidente del Consiglio firmerà molto probabilmente un nuovo decreto contenente le indicazioni sulle nuove zone rosse il governo provvederà alla soluzione di circa 20 mila medici e personale sanitario per far fronte alla situazione d’emergenza la Francia chiude un centinaio di scuola e nell’est del paese dopo il boom dimontaggio 81 in 48 ore sarà almeno 33 bilancio dei contagi da coronavirus a New York governatore dello stato del Duomo annuncia 10 nuovi casi accertati 5 delle persone infette sono in ospedale e le loro condizioni migliorano detto Como spiegando come almeno 4000 persone nell’intero stato sono in quarantena precauzionale due persone sono morte in Francia negli Stati Uniti i decessi sono 16 altri 28 morti in Cina Dov’è il bilancio dei contagi sale a3070 Balzano a 163 casi in Gran Bretagna ventimila test con un’impennata di 50 contagi sono 100 mila i contagiati in tutto il mondo di cui quasi 20 mila fuori dalla Cina Secondo l’aggiornamento dell’aggiornamento University la procura di Bari Indaga per procurato allarme l’inchiesta e su fake news diffuse su social e siti internet positivi al coronavirus la prefetto di Bergamo è quello di Materapuò sbarcare l’equipaggio della nave ancorata nel porto di Napoli l’isolamento scattato solo per nove marittimi entrati in contatto con un marinaio tunisino risultato positivo al coronavirus a Phuket in Thailandia vietato l’attracco alla nave da crociera Costa fortuna con a bordo 173 connazionali tutti in buona salute due casi positivi Le Molinette di Torino è una all’ospedale di Bologna primo contatto in Vaticano l’Angelus del papà potrebbe essere solo in video il rugby sospende tutti i campionati rinviate la milano-sanremo e la Tirreno Adriatico annullato il giro di Sicilia di ciclismo cancellate le finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina venerdì nero per le borse europee Piazza Affari ha chiuso Profondo rosso il Fuzzi Mib ha lasciato sul terreno il 3% in 2 settimane bruciati 95 miliardi di euro crolla l’Europa in due settimane in fumo 1300miliardi Wall Street apre in calo e poi peggiora l’economia italiana è probabilmente in recessione seconda Moody’s che prevede Una contrazione del PIL nel primo trimestre tagliando a meno 5 % la stima di crescita per il 2020 dal precedente pittore 5% nello scenario peggiore la stima arriva almeno 0 e 7% per l’agenzia di Rating Sal rischi di recessione globale è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa