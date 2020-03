Ultime Notizie Roma del 07-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio la giustizia italiana si fermerà per il coronavirus fino al 31 di maggio uno stop di due mesi e mezzo è il più lungo deciso finora dal governo 620 malati in più in un giorno 25 Allora con il primo caso in Vaticano a 49 morti in più rispetto al giorno di giovedì con un aumento del 33 % ieri il totale arrivato a 196 del 4:25 % il tasso di mortalità tra questo oggi e domani il presidente del consiglio firmerà un nuovo decreto contenente le indicazioni sulle nuove zone rosse il governo provvederà alla soluzione di circa 20 mila medici e personale sanitario per far fronte alla situazione di emergenza è boom di casi in Francia 81in 48 ore 33 il bilancio dei contagi da coronavirus a New York ed il governatore dello Stato Andrew Cuomo ha annunciato 10 nuovi casi accertati 5 delle persone infette sono in ospedale e le loro condizioni migliorano almeno 4000 persone sono in quarantena precauzionale nell’intero stato due persone sono decedute in Florida negli Stati Uniti in totale sono 16 altri 28 in Cina Dov’è il bilancio sale a 3070 decessi i casi di coronavirus in Gran Bretagna sono 163 100.000 in tutto il mondo quasi 20 mila fuori dalla Cina secondo gli aggiornamenti della Genoa insieme University ieri è stato un venerdì nero sulle borse europee Piazza Affari ha chiuso in profondo rosso lasciato sul terreno al 3:30 % bruciati 95 miliardi di euro crolla l’Europa in due settimane in fumo 1300 miliardi all Street apre in calo poi peggioeconomia italiana e probabilmente in recessione secondo Moody’s che prevede Una contrazione del PIL nel primo trimestre tagliando a mezzo punto percentuale la stima di crescita per il 2020 dal precedente più 0 e 5 % e lo scenario peggiore la stima arriverà a meno 7 % per l’agenzia di Rating salgono i rischi di recessione globale TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra larga per l’antitrust ha deciso di imporre alla società una sanzione pecuniaria di circa 116 milioni di euro Cambiamo argomento il colonnello Sergio De Caprio il capitano ultimo arresto Totò Riina si congeda dall’arma con Un Tweet da carabiniere dopo 42 anni di servizio Pensavo chissà cosa dirò quando lascerò l’arma dei Carabinieri e poi ti ci trovi non dici nienteè in aspettativa dopo essere stato nominato assessore alla Regione Calabria è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

