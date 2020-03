Ultime Notizie Roma del 07-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio la giustizia si fermerà per il coronavirus fino al 31 maggio lo stop più lungo finora deciso dal governo oggi il presidente del consiglio firmerà un nuovo decreto contenente indicazioni sulle nuove zone rosse in Lombardia il governo provvederà l’assunzione di circa 20 mila medici e personale sanitario per far fronte alla situazione d’emergenza sono 197 i morti in Italia 462 persone ricoverate in terapia intensiva l’epidemia del coronavirus costa la Cina un deficit commerciale di 7 miliardi di dollari a gennaio-febbraio mancando le attese dei mercati di un surplus di 4 miliardi e mezzo oltre all’export che nello stesso periodo è sceso del 17 2% hanno il calo del l’importo e si è fermato al 4% altri 28 morti in Cina il bilanciosupera le 3 mila unità 80.000 i contagi le guarigioni sono al 70% sale ad almeno 33 il bilancio dei contatti a New York il governatore dello Stato Andrew Cuomo annuncia 10 nuovi casi accertati due persone morte in Florida negli Stati Uniti decessi sono 16 la Malesia annegato l’attracco la nave Costa Fortuna non rende noto la stessa compagnia intendo che a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore dal governo della Malesia all’arrivo di viaggiatori di nazionalità italiana Costa fortuna non è stata autorizzata ad entrare nel porto di penang come dai l’orario programmato la nave dice ancora la Costa sta facendo la rotta verso Singapore parliamo di immigrazione presidente turco erdogan ha discusso quest’oggi della crisi migratoria al confine tra Turchia e Grecia in una telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel nel colloquio lo riferisce la presidenza di Ankara erdogan ha chiesto una revisione degli accordi tra Unione Europea e Turchiache secondo lui non funzionano più ed è tornato ad accusare Atene di violare il diritto internazionale con il respingimenti di migranti negli Stati Uniti biden vola nei sondaggi martedì 7 marzo con una eventuale Vittoria nelle primarie della Florida potrebbe aggiudicarsi le primarie dei democratici nel paese il giorno Insomma della spallata finale ha Bernie Sanders delle resto vicepresidente dopo il trionfo del super Tuesday è l’uscita di scena anche di Blumberg Warren vola nei sondaggi e non solo nel Sunshine state da sempre uno degli Stati decisivi per ogni Vittoria elettronica conti Trump caccia Nick marroni e nomina capo dello staff della Casa Bianca il repubblicano alleato suo strenuo difensore Durante il processo per impeachment Mark midor è tutto dalla Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

