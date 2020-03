Ultime Notizie Roma del 07-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e Gabriella Luigi in studio è stata accolta dal governo la norma proposta ieri dal governatore Luca Zaia che consente i medici posti in sorveglianza ma non positive al cop19 di rientrare al lavoro lo rende noto la regione bene spiegando che la norma sull’isolamento non si applica agli operatori sanitari a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza Aggiungendo che questi sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo al covent 19 a chiusura delle scuole disposta dal governo fino al 15 marzo per contenere la diffusione del virus kovid 19 Italia si riflette negativamente sull’organizzazione familiare di 5 milioni e 139 mila lavoratori dipendenti autonomi ha tanto stima la fondazione studi dei consulenti del lavoroconta la quota di connazionali che dovranno conciliare l’attività occupazionale con la cura dei congiunti soprattutto dei figli minori e di questi due milioni e 697 Mila sono donne e 2000400 42.000 sono uomini viene estesa ai prestiti fino al 31 gennaio del 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento una moratoria è riferita ai finanziamenti e micro piccole medie imprese danneggiate dal coronavirus lo afferma alla B che ha siglato un addendum l’accordo 2019 con Alleanza delle cooperative italiane e le associazioni degli agricoltori e dell’Industria intanto l’epidemia del coronavirus del costa la Cina un deficit commerciale di 7 miliardi di dollari a gennaio-febbraio mancando le attese dei mercati surplus di 24 miliardi e mezzo mentre il surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti accesa 25 miliardi di dollari sempre nel periodo gennaio-febbraio nel paese altri 20morti bilancio sale a Oltre 3000 vittime 80.000 e contagi guarigioni al 70% è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

