Ultime Notizie Roma del 07-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno I medici mi hanno detto che sono positivo alcavida 19 sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni non c’è il segretario del PD e governatore del Lazio Nicola Zingaretti su Facebook da qui continua a seguire aggiunge il lavoro che c’è da fare coraggio a tutti e a presto Intanto un’altra conferma il primo caso di coronavirus si tratta di una dodicenne italiana che si trova già in quarantena autoimposta l’annunziata il ministro della Salute maltese citato dal Times of Malta ragazze la famiglia Vivono nell’isola ed erano rientrati martedì da una vacanza in Trentino passando per Roma per ragazze iniziato a sentirsi male giovedì e anche prima di avere contattato in merito lei la famiglia si erano messi in quarantena i Toto la chiusura delle scuole disposto dal governo fino al 15 marzo per contenere la diffusione del virus in Italia si riflette negativamenteorganizzazione familiare di 5 milioni 139 mila lavoratori dipendenti autonomi attento stima la fondazione studi dei Consulenti del Lavoro ammonta la quota di connazionali che dovranno conciliare l’attività occupazionale natura dei congiunti soprattutto dei quindi minori e di questi due milioni 697 mila sono donne su cui la gestione familiare Pesa di più e due milioni 442 mila uomini in chiusura se L’Italia si aggiudica 30 la sfida a porte chiuse quella Corea del Sud a Cagliari Ottieni il pass per la fase finale di Coppa Davis in novembre a Madrid tu centrale il doppio composto da Fabio Fognini e Simone li ha battuto la coppia namson per 63 61 e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

