Ultime Notizie Roma del 07-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo sabato 7 marzo in studio Giuliano Ferrigno un’informazione accolta dal governo la norma proposta ieri dal Presidente Luca Zaia che consente ai medici posti in sorveglianza ma non positiva Davide 19 di rientrare al lavoro rende noto la regione spiegando che la norma sull’isolamento non si applica agli operatori sanitari a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza Aggiungendo che questi sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo Alphabet 19 intanto la chiusura delle scuole disposto dal governo fino al 15 marzo per contenere la diffusione del virus in Italia si riflette negativamente sull’organizzazione familiari di milioni 139 mila lavoratori dipendenti autonomi ha tanto stima la fondazione studi dei Consulenti del Lavoro ammonta la quota di connazionali che dovranno conciliare l’attività occupazionale colatura dei congiunti soprattutto dei figlidi questi 2193141 i familiari Pesa di più e due milioni 442 mila uomini oggi la Malesia negato la trappola nave Costa Fortuna rende noto la stessa compagnia sottolineando che a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore dal governo della Malesia all’arrivo di viaggiatori di nazionalità italiana la Costa fortuna non è stato autorizzato ad entrare nel porto di penang come itinerario programmato canale sta facendo rotta verso Singapore invece la nave da crociera Grand Princess bloccata al largo della California dal 4 marzo sarà dirottata su un fortun commerciale questo weekend lì ib3233 passeggeri e l’equipaggio saranno sottoposti al test del coronavirus dopo che 21 sono risultati i contagiati ultime notizie in chiusura migranti il presidente turco erdogan ha ordinato alla Guardia Costiera di migranti che tentano di attraversare il Mar Egeo per raggiungere le isole della Grecia in ordine del presidente non aveva permesso ai migranti di attraversare leggero perché è pericoloso ha fatto sapere la guardia costiera turca citata dall’agenzia anadoluGrazie per averci seguito all’inizio torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa