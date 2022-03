Ultime Notizie Roma del 07-03-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 7 marzo Buongiorno da Francesco Vitale le forze russe hanno intensificato nella notte i bombardamenti sulla città dell’Ucraina la situazione nei sobborghi di Kiev in particolare sarebbe è catastrofica Mentre Mario fuori in altre città assediate restano bloccate l’evacuazione dei civili conosca cosa gli ucraini di voler usare come scudi umani intelligenze Ucraina arrivare un attacco di istituto di fisica e tecnologia di kharkiv che ospita la struttura nucleare non c’è conferma di danni ma chi eri sottolinea che si è sfiorata una catastrofe ambientale Mosca contrattacca Chi è vuole colpire la struttura dando a noi la colpa il prezzo di un barile di Brenta sfiorati $140 vicino al record assoluto di 147,50 dollari raggiunto nel 2008 le quotazioni dell’oro hanno superato la soglia dei $2000 comincia sullo sfondo le tensioni per il conflitto in Ucraina crollano le borse asiatiche tocchi e su 3 meno 3 % Hong Kong apri almeno 359 pressione anche sui mercati valutari con l’euro sottolivello 125 km per la prima volta da dicembre 2020 l’Ucraina intanto sospende le esportazioni di alcuni prodotti a causa del crescente rischio di carenza di cibo lasciano la Russia che richiede per le sanzioni anche Netflix il Tik Tok resta il callo Intanto il lavoro diplomatico alla vigilia del terzo round del confronto Mosca Chi è previsto per oggi a proseguire serenamente nel tentativo di lasciare aperto un canale di dialogo il premier italiano un affari bene per cui si è raggiunto il presidente Turco erdogan Ma le posizioni restano lontani Mosca non c’è nessun niente registrare d’Iseo mettere il capo negoziatore ucraino pur dicendosi pronta a discutere alcuni modelli non nato riafferma non c’è da supreme e dombas il papà la Santa Sede disposta a fare di tutto per mettersi al servizio della pace non perdoneremo non dimenticheremo puniremo tutti coloro che hanno commesso atrocità In questa guerra sulla nostra terra troveremo ogni bastardo che ha sparato alle nostre citare un altra gente che ha bombardato la nostra terra che ha lanciato i razzi non ci sarà posto tranquillo su questa terra per voi Recetto lo ha detto ieri il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj non discorso Alla nazione In occasione della domenica del perdono differenziare le fonti di approvvigionamento energetico rendervi sempre meno dipendente dalla Russia perorare la causa di un tetto comune i prezzi del gas con questa triplice obiettivo oggi il premier Mario Draghi è il ministro Roberto Cingolani incontreranno a Bruxelles dente della commissione europea Ursula von der line a Bruxelles si parlerà anche dei rifugiati in arrivo dall’ucraina fa Berlino dice no allo stop delle importazioni di gas dalla Russia e dopo il voto che giovedì ha salvato per un soffio riforma del fisco resta il rischio imboscata sul catasto su cui Palazzo Chigi è già chiarito di voler tirare dritto il presidente della commissione Luigi marattin ostenta sicurezza sui numeri che ci sono stati e ci saranno martedì su un emendamento presentato dal opposizione ma verde si Forza Italia e lega potassio una proposta dell’opposizione politicamente sarebbe molto più grave Matteo Salvini promette Battaglia Italia apre al dialogo le curve dell’epidemia di covid comincia a rallentare la loro discesa quasi stabili di ingressi nelle terapie Intensive e decessi il numero di nuovi casi mentre in circa la metà delle province italiane valori dell’ incidenza Hanno smesso di scendere si trova in una fase Di Stasi i dati del Ministero della Salute indicano che i nuovi contagi sono stati 35057 in 24 ore contro i 39 1963 del giorno prima il tasso di positività e stabile il 10 5% i contagi si riducono sebbene contentezza la grazia le vaccinazioni sottolineano gli esperti il numero di casi gravi dei pirretta contenuto in Trentino oggi torna in zona Bianca Sport Milan 1 0 il Napoli nel posticipo della 28esima giornata di Serie A e va in testa alla classifica più due sull’Inter la Juventus batte La Spezia con lo stesso punteggio blinda un quarto posto il motomondiale 2022 in Qatar al primo senza Valentino Rossi vede un tristi italiano Andrea migno Moto3 Celestino Vietti Moto2 ed Enea Bastianini nella classe il calcio dice addio a Pino Wilson ex capitano della Lazio scomparso a 76 anni la Ferrari presenta in Spagna la sua 296 gtb prima stradale a 6 cilindri con sopra i 269000 e i 300 €2000 e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

