Ultime Notizie Roma del 07-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella lui studia il premier libico riconosciuto fayez al-sarraj Scusa il generale haftar di tradimento riferisce Al Jazeera e Promette che dopo l’aggressione delle Milizie del generale ribelle troveranno solo forza e fermezza il governo riconosciuto internazionalmente proteste Inoltre con la Francia accusando il presidente francese Emmanuel Macron è di sostenere la Brigata dell’uomo forte della Cirenaica sul campo e mi riferiscono della cattura di 70 Combattenti nei ranghi aptar nel corso degli scontri alle porte di Tripoli sulla brexit parla la premier britannica theresa May poiché il Parlamento ha chiarito che fermerà l’uscita del Regno Unito senza un accordo ora abbiamo una scelta netta lasciare l’Unione Europea con un accordo o non andarcene ha fatto queste leintanto ancora violenza nelle strade di Londra almeno 3 persone accoltellate nella notte una ragazza colpita allo stomaco e gravi condizioni secondo il quotidiano Mirror la ventenne è stata in una casa di Londra Nord e si è trascinata sanguinante all’ ospedale una 23enne stato fermato come sospettato dell’aggressione di una chiusura andiamo a Roma 10.000 Runner hanno scelto le strade della capitale per la maratona internazionale alla prova competitiva di 42 km abbinata la stracittadina non competitiva di 5 km è tutto dalla Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa