Ultime Notizie Roma del 07-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno nel la riduzione fiscale dovrà essere sicuramente inserita lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando nel corso della cerimonia inaugurale degli Alpini Italy di Verona Salvini anche replica del MoVimento 5 Stelle dopo l’affondo di ieri sui selfie fino al lavoro sta cosa dei selfie va bene spiegando che lui sta al Ministero tutto il tempo necessario e poi Incontra gli italiani ben contento se gli danno un suggerimento gli stringono la mano quindi Promette che da qui al 20 maggio parla da solo di cose da fare non rispondendo alle polemiche vere o presunte vado ai pattini cucciola bocca incontro persone dice Calenda intanto Salvini Di Maio replica fate i ministri è da questa mattina ordinare il deposito dei contrassegni dei partiti e gruppi politici per le europee le operazioni si concluderanno intorno alle 20:00 riprenderanno dalle 8:00 fino alle 16:00 di domani consegnati già una quindicina di simbolichenella bacheca del Ministero dell’Interno fuori dall’ufficio dove ti porta la documentazione Cambiamo argomento su alcuni siti di agenzie immobiliari internazionali e nazionali Ci sono annunci per la vendita di prestigiose isole ambientali Alcuni hanno una finalità esplicita come quella di realizzare trasformazioni urbanistiche con la realizzazione di Resort e In altri casi i progetti che sono dietro le proposte di acquisto sono avvolti da assoluto riserbo lo dichiara il conto dei Verdi Angelo Bonelli che ha invitato ai ministeri dell’ambiente dei beni culturali tu un esposto con il quale si chiede l’immediato intervento per tutelare le nostre internet cronaca in chiusura il corpo di una giovane straniera trovato in un canale a Modena le prime ipotesi parlano di un omicidio il cadavere presenta segni di una violenza sul posto è intervenuta la polizia notare ad avere una passante che stava portando fuori il cane inutile l’intervento di una dedica di un’ambulanza del 118 la donna era già morta Non è chiaro Da quanto tempo ti trovassi il corpo al lavoro la scientifica e tutto grazie per averci seguito dei miei tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa