romadailynews radiogiornale Chiama un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Friday Rio delle porte del governo di accordo Nazionale contro le postazioni dell’esercito del generale haftar nella zona dell’aeroporto di Tripoli ne dà notizia l’osservatorio sulla Bibbia sulla pagina Twitter sempre secondo il giornale Le fonti di abitare a loro volta hanno condotto un bombardamento aereo sulla strada dell’aeroporto senza causare vittime. i locali hanno parlato anche di Ryder in mattinata Intanto scusa in generale di tradimento riferisci al di dire promettere che dopo l’aggressione Le Milizie del generale di belle e troveranno solo parte perimetrale dove hanno riconosciuto internazionalmente protetta Inoltre con la Francia con Macron a dit ottenere la Brigata dell’uomo forte della Cirenaica cappello del venerdì tedesca al governo maltese in tempo sta peggiorando preghiamo Mr Giò Muscat di aiutare laintuit dell’organizzazione Speriamo che le menti politiche si rassereni non rapidamente Per fare ciò che è umano proteggere la vita scrivono nel diario di bordo la motonave tedesca dello Energy con a bordo 64 migranti salvati più di una settimana fa largo di Lampedusa da 24 ore in croce appuntamento a circa 30 miglia studio di Malta Largo delle acque territoriali dell’isola ultime notizie in chiusura nel piano di negoziati con il lavoro e sul suo conto proprio dall’Unione Europea Teresa mia mente per la prima volta che l’unico modo per farle passare a Westminster e con l’aiuto del partito d’opposizione non ho altra scelta che tendere la mano al resto del Parlamento ha riconosciuto mail labbra sono in pressing sulla premier la nostra impressione è che non si sia mossa di un millimetro dalle sue linee dicono se il bando che sarà difficile fare progressi reali senza elezioni Generali un secondo referendum è tutto grazie per averci seguito le note tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa