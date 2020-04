Ultime Notizie Roma del 07-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e ricoveri di nuovi malati per coronavirus calano del 90% in una settimana il governo comincia ad affrontare concretamente il nodo ripartenza oggi vertice in videoconferenza tra Conte il comitato tecnico-scientifico al centro della riunione di misure di contenimento in vista della cosiddetta fase 2 si riaccende intanto la polemica tra governo e regione Lombardia sulla questione Alzano Nembro zona rossa il governo vara una bazooka liquidità alle imprese 400 con nuovo decreto che si sommano ai 350 già previsti nel cuore Italia per le PMI garanzia del 90% sui prestiti fino a 5 milioni in prese partite IVA non dovranno pagare tassa da aprile e maggio è speso il Golden Power per difendere gli asset di L’Italia è una grande potenza di fuoco commenta con te oggi dall’istat e la nota sull’andamento dell’economia italianaoggi vertice in videoconferenza dell’eurogruppo sulle misure per fronteggiare la crisi economica seguire lei coppin sugli eurobond e Assitalia Francesco contro con la Germania la BCE compra intanto 30,2 miliardi di euro di Bond nei primi 5 giorni di vita del programma di acquisto titoli per l’emergenza pandemica lo spread scende a 191 punti Regno Unito sotto shock con Johnson trasfe ieri sera in terapia intensiva a Londra per un peggioramento delle sue condizioni in seguito al ricovero per il coronavirus la supplenza a downing Street affidata al ministro degli Esteri Europa intanto verso la fase 2 Austria prima a iniziare riaprire la Cina ha registrato lunedì 30 due casi di contagio da coronavirus nessun decesso per la prima volta dallo scoppio della pandemia negli Stati Uniti morte 3150 persone in un giorno per un totale che ha superato quota 10 mila città americana più colpita dell’epidemia New York potrebbe far ricorso al fosse comuni realizzati in alcuni parchi pubblicivia libera dal Consiglio dei Ministri al Decreto scuola un’unica prova orale telematica per i 500.000 maturandi niente esami di terza media che tutti gli studenti degli anni intermedi prevista la promozione questo colore non si tornerà in classe entro il 18 maggio ok anche all’assunzione di 4500 professori per recuperare parti dei posti liberati da cuoca Cetta e dopo la conferma della condanna anche in corte d’appello arriva per il pela proscioglimento da ogni accusa di pedofilia da parte dell’organo di giustizia finale dell’Australia il cardinale Libero Secondo l’alta Corte non sarebbe stata verificata l’assenza di ogni ragionevole dubbio si è rimediato una grave ingiustizia che ho sofferto ha commentato belle ed è stato ritrovato il corpo della nipote di Robert Kennedy dopo giorni di ricerca con tecnologia subacquee autori hanno rinvenuto a ferma la pulizia del Maryland La nipote di Bob era scomparsa nei giorni scorsi mentre si trovava a bordo di una canoa lungo le coste dello stadio del Medio Atlantico insieme al figlio diE questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

