Ultime Notizie Roma del 07-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus il premier Johnson in terapia intensiva il Regno Unito sotto shock il premier britannico è risultato positivo al tampone 11 giorni fa si era Subito Messina auto isolamento da ogni Street pur continuando a svolgere il suo ruolo il periodo di quarantena non ha portato a miglioramenti venerdì era parso esausti in un video su Twitter in cui riferiva di avere febbre alta e altri sintomi l’Europa spaccata circa compromessi oggi l’eurogruppo poche speranze per la proposta italiana di forma Bond Forse sarà rinviata l’autunno si rafforza l’ipotesi del fondo salva-stati senza Troika Parigi con Berlino liquidità immediata per 400 miliardi alle imprese abbiamo potenziato lo strumento della Golden Power con cui possiamo controllare le scalate Ostisottolinea il Presidente del Consiglio Che aggiunge abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio la scuola dopo il coronavirus il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla scuola le nuove norme per maturità esami di terza media 4500 assunzioni il ministro Azzolina La didattica distanza non sarà abbandonata andiamo in Cina che ha registrato lunedì 30 dei casi di contagio da coronavirus tutti importati e per la prima volta nessun decesso e quanto emerge dagli aggiornamenti quotidiani della commissione sanitaria nazione negli Stati Uniti sono morto invece 1150 persone a causa del covid-19 nelle ultime 24 ore secondo i dati della giorno University E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

