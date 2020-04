Ultime Notizie Roma del 07-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale nel ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i ricoveri di nuovi malati per coronavirus calano del 90% in una settimana e il governo comincia ad affrontare concretamente il nodo di partenza oggi in videoconferenza per conto del comitato tecnico-scientifico al centro della riunione le misure di contenimento in vista della cosiddetta fase 2 si riaccende intanto la polemica tra governo e regione Lombardia sulla questione a Nembro zona rossa per quanto riguarda gli aggiornamenti dagli altri paesi Regno Unito è sotto choc Johnson trasferito ieri sera in terapia intensiva a Londra per un peggioramento la brezza Downey Street affidate al ministro degli Esteri la Cina registrato lunedì 30 due casi di contagio da coronavirus nessun decesso per la prima volta dallo scoppio della pandemia negli Stati Unitimorte altre 1150 persone in un giorno per un totale che ha superato quota 10 mila tensione tra il premier Giuseppe Conte il senatore della Lega Roberto Calderoli e gli esponenti della giunta regionale Lombarda in particolare il governatore Fontana sulla mancanza istruzione nella zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro per l’emergenza coronavirus il premier la regione poteva agire in autonomia ti ho detto che non abbiamo mai impedito ai governatori di assumere ordinanze anche Denzel articolo 32 della legge 833 del 1978 sistema sanitario nazionale lo hanno fatto altri governatori quindi non era una risposta polemica Non è una risposta di chi in questo momento vuole imputare o scaricareresponsabilità Poste Italiane l’arma dei carabinieri hanno sottoscritto una convenzione Grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici che riscuotono normalmente la pensione in contanti possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio delegando alla ritiro i carabinieri l’arma dei Carabinieri Poste Italiane continueranno ad assicurare l’erogazione consegna a domicilio delle pensioni agli ultrasettantacinquenni per l’intera durata dell’emergenza covid-19 Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla discussione abbia un libretto o un conto postale o che vivono con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione Cambiamo argomento un omaggio all’Italia in tempi non sospetti che oggi più che mai assume un significato importante la bella iniziativa di Daniela pobega che con la sua interpretazione dell’inno nazionale ha volutoomaggio e lanciare un messaggio in questa situazione emergenziale l’abbiamo incontrata assolutamente immaginato che poi insomma sarebbe stato apprezzato così tanto appunto adesso perché io volevo fare qualcosa per il 2 giugno due anni fa e non sapevo come amico mio mi ha detto Ma perché non provi a Cappella perché certe volte le cose più semplici sono le più efficaci effettivamente senza né musica ne nulla Ho fatto questo questo tentativo è la prima volta che appunto l’ho caricato su YouTube su Facebook è stato due anni fa appunto pubblicato per il 2 giugno e poi l’ho utilizzato l’anno scorso anche per il 25 aprile e quest’anno sorprendentemente ho visto che ha avuto una buona rispostami continuavano a scrivere punto importante proprio oggi no la musica un po’ anche nel tuo percorso musicale di riuscire ad arrivare al cuore delle persone Guarda proprio qualche giorno fa ho visto una bellissima tipo una situazione che che ho anche rubato su Facebook Tu su Instagram Scusami l’ho messo perché effettivamente diceva dicevano Cioè se tu pensi Se tu pensi che L’arte è inutile come spenderesti questi giorni di quarantena senza musica senza libri poesie senza film senza quadri Quindi tante volte noi siamo un po’ per scontata Lo l’arte invece in questi momenti che ci accorgiamo da musica in primis in generale che è severamente mentale perché si fa appunto come dici tu ci dà ulteriore speranza ti fa sognare io Infatti adesso sto passando i miei pomeriggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa