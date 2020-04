Ultime Notizie Roma del 07-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ed ha Roberta Frasca impegno solidale per la salute può diventare una vettore di pace amicizia capace di influenzare positivamente le relazioni tra i paesi lo scrive Sergio Mattarella nella giornata mondiale della Salute siamo chiamati ho un impegno una corresponsabilità di carattere globale mettendo da parte egoismi nazionali e privilegi di sorta al fine di dare alla Cooperazione mondiale di grande forza per ciò che riguarda le cure la ricerca lo scambio di informazioni e la fornitura di strumenti capaci di salvare vite umane e precipitano le condizioni di salute di John sono in ospedale dopo il contagio da coronavirus Said rammal cuore del potere nel Regno Unito il primo ministro britannico 55 anni è stato trasferito nel reparto di terapia intensivaSan Thomas Hospital di Londra Dove era stato ricoverato all’improvviso 10 giorni dopo essere risultato positivo al test del trovi dalle 19 e dopo un periodo di isolamento a downing Street durante il quale non era riuscito a superare i sintomi dell’infezione l’annuncio è arrivato lunedì sera da un portavoce tu stai male dell’apertura delle chiese abbiamo depositato degli emendamenti in modo da avere la possibilità di implementare la celebrazione delle messe da remoto Non penso si possa fare molto di più così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Radio24 non ho capito l’appello di Salvini tenere le chiese aperte in che senso fare le messe non fare le messe aggiungere meloni sul tema più generale della riapertura la cosa più importante evitare di vanificare gli sforzi fatti Latina registrato ieri Lunedì 30 due casi di contagio da coronavirus a tutti importanti e per la prima volta nessun decesso e quanto emerge dagli aggiornamenti quotidiani dellasanitaria nazionale negli Stati Uniti sono morto invece 1150 persone a causa del covid-19 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University 2 di probabile origine magrebina sono morte annegate La scorsa notte nella laguna di Venezia dopo essere presumibilmente cadute da una motonave che le stava portando al lido nessuno ha il sito alla tragedia solo al momento della Traco il personale di bordo si è accorto che le due mancavano all’appello sono scattate le ricerche e dopo due ore i due cadaveri sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco la borsa di Hong Kong e apre positiva gli scambi in sia i guadagni di wall street e alla fiducia di un rallentamento dell’avanzata su scala globale della pandemia dei Giovi 19 l’indice e Guadagna 343,92 punti a quota 24093,05 anche le altre borse cinesi aprono gli scambi in positivo l’indice compositoShanghai segna nelle prime battute un rialzo di 156 mentre quello di scienze il sale del 1,86% e per ore tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa