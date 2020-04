Ultime Notizie Roma del 07-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Frascarelli emergenza coronavirus crescono Ancora i morti tra medici e infermieri da inizio epidemia sono 26 gli infermieri deceduti per covid-19 e 6000 549 i contagiati 1049 in più rispetto a sabato scorso i dati sono stati Resi noti dalla federazione Nazionale ordini professioni infermieristiche che sottolinea che nel giro di 48 ore il numero di positivi tra gli infermieri si ha un terzo dei contagiati totali nello stesso periodo di tempo e indica che è la categoria sanitaria che compra il maggior numero di positivi 52% di tutti gli operatori un sequestro preventivo d’urgenza di 1,1 milioni di euro è stato eseguito dalla guardia di finanza di Bari su disposizione della MagistraturaVarese nei confronti di tre società che avrebbero fatto manovre speculative sulla vendita di mascherine ffp3 nei confronti di diverse ASL pugliesi stando alle indagini coordinate dal Procuratore aggiunto Roberto Rossi sarebbero stati applicati ai rincari fino al 4,100% arrivando a vendere mascherine del valore di €0,60 oltre €20 cada ora è importante che i ragazzi non perdano quest’anno scolastico non possono certo pagare loro per l’emergenza coronavirus le scuole si sono organizzate quella di darti la distanza ci saranno probabilmente esami di stato non tradizionali però non dobbiamo eliminare il merito lo ha detto Mariastella Gelmini capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati intervenendo a Radio Inblu In occasione della giornata mondiale della Salute voglio ancora una volta ringraziare gli operatori sanitari che da settimane lavorano senza sosta il rischio della propria incolumità in condizioni difficiliil presidente della Camera Roberto Fico Che dice Grazia Protezione Civile forze dell’ordine a tutti coloro che sono in prima linea i danni che io e la mia famiglia La mia storia personale abbiamo subito sono irreparabili e non c’è risarcimento che valga io campo con €10 il giorno sarà chiuso per il coronavirus non mi pesa sono stato recluso 8 anni lo dici adesso dirigente generale della Polizia di Stato Bruno Contrada dopo aver appreso della decisione della Corte di Appello che lo risarcisce per ingiustizia di detenzione il denaro dice può risarcire 28 anni di danni quando nel 2017 La cassazione ha recepito la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo Ho provato un momento di gratificazione febbraio 2020 sistema per le vendite al dettaglio momento mensile dello 0,8% il valore del 0,9 % in volume lo rileva l’Istat precisando che sono in aumento sia le venditebeni alimentari sia quelle dei beni non alimentari su base tendenziale febbraio si registra una crescita del 5,7% in valore 5,8% il volume lista degli indici e risentono di quanto accaduto a partire dalla fine del mese quando la decisione del covid-19 ha presumibilmente provocato la crescita degli acquisti in alcuni settori e terrore tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa