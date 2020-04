Ultime Notizie Roma del 07-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli emergenza coronavirus cresce il numero dei morti tra medici e infermieri non ne Bisognerebbe dare date sulla riapertura del paese spiega il virologo dell’università di Padova Andrea crisanti e sulle momento in cui sarà possibile uscire di casa perché la ripartenza dovrebbe avviarsi solo nel momento in cui avremo una condizione di rischio accettabile altrimenti la presa dell’epidemia è pressoché certa se seguissimo il modello cinese dice per la riapertura sarebbero necessari ancora vedi in questo momento di Sfide Sono felice di fare con un team di dottori infermieri dalla Romania è un altro dalla Norvegia saranno dispiegati in Italia lo afferma il commissario per la gestione della crisi inizialmente c’è stata unariguardo ad alcuni paesi europei alle richieste italiane me le cose Ora sono cambiate il numero di Uomini e Donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere ha detto il commissario Domenico Arcuri nei prossimi giorni in vista della Pasqua Non dimenticate mai che si è portato via già 16523 vite umane torno a supplicarmi nelle prossime ore non cancellate dalla memoria patente illusioni ottiche pericolosi Miraggi non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza possibili 422 mila occupati in meno Nel 2020 la metà dei quali nel turismo E quanto emerge dal aggiornamento realizzato a marzo da unioncamere del modello di previsione dei fabbisogni occupazionali si tratta è scritto di uno scenario di crisi senza precedenti E 220 al netto dei Lavoratori che beneficeranno della cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga si stimano i media annuale 422000 unità rispetto al 20009 meno per il meno 2,1% perché indipendenti una riduzione di 190000 unità meno 3,4 % per i dipendenti privati di 230/2000 quando arriveranno i 400 miliardi alle imprese Il decreto non è stato ancora pubblicato dalla Gazzetta ufficiale per il finanziamento più passaggi e l’autorizzazione della commissione europea basta burocrazia via fare in fretta altrimenti in molte aziende chiuderanno il comma 12 dell’articolo 1 del decreto non pubblicato dice che i finanziamenti stacie sono subordinati all’approvazione della commissione europea Quindi i soldi non arriveranno subito alle imprese lo scrive su Twitter il vice presidente di Forza Italia Antonio Saia lo scenario internazionale dominato dal emergenza sanitaria a impostare misure di contenimento dai trovi da 19 stanno causando uno shock e generalizzato senza precedenti storici che coinvolge sia l’offerta sia la domanda l’ho il alisse l’Istat nella notaconfermando In sostanza quanto già annunciato in occasione delle valutazioni dell’Istituto sul cura Italia ed in Cina il primo giorno senza morti hanno raggiunto la cifra di 75 mila a livello globale in seguito alla pandemia da coronavirus stando a una il conteggio della FP la maggior parte delle vittime di coronavirus e sono state registrate in Europa che resta il continente più colpito Secondo i calcoli della France presse Lacina registrato ieri 32 casi di contagio da coronavirus a tutti importati e per la prima volta nessun decesso è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa