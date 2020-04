Ultime Notizie Roma del 07-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno l’autore del commissario Domenico Arcuri a chi pensa in ditta Di Pasqua di non rispettare le restrizioni antivirus attenti ai Miraggi sono già morte più di 16000 persone altre moriranno dice non c’è più liberi tutti per tornare alle vecchie abitudini di qui l’invito a non dimenticare mai il numero delle vittime per molto tempo molti se non tutti si dovranno abituare ad indossare le maschere di protezione che te la guerra continua ogni speculazione nei pressi intanto da maggio arriva dall’industria della Difesa la produzione made in Italy delle mascherine più protettive che milioni di pezzi in un mese di allarme Istat sullo shock per l’economia Anche se le misure antivirus saranno limitate nel tempo e rispetto ad alcuni settori un effetto forte diffuso sull’intero sistema una crisi senza precedenti la chiusura passitotale delle ultime settimane coinvolgerebbe il 34% delle attività produttive e il 27,1% del valore aggiunto le misure restrittive fossero estese anche mesi di maggio-giugno la riduzione dei fiumi sarebbe del 9,9% la limitazione delle attività produttive fino alla fine di aprile determinerebbe invece su base annua una riduzione dei consumi finali pari al 4,1% il numero delle vittime da coronavirus ha già quasi raggiunto quota 76 mila secondo le rilevazioni della John Hopkins University del pomeriggio a Parigi stretta sulle dividuale altre attività sportive in Spagna il numero delle vittime sale a 13798 governo britannico sotto i colpi del virus dopo il ricovero del premier in terapia intensiva in isolamento per Michael Google numero 3 della compagine invariata Intanto le condizioni di Boris Johnson mi è stato dato l’ossigeno ma non è attaccato al ventilatore polmonare e la Svezia del tutto apertoOltre 100 morti in un solo giorno ultime notizie chiusura con la morte di altri cinque professionisti sale a 94 il numero complessivo dei medici che hanno perso la vita a causa del coronavirus anche gli infermieri un alto tributo in termini di vite perse 23 dall’inizio dell’epidemia e della categoria sanitaria con il maggior numero di positivi il 52% di tutti gli operatori gratitudine e riconoscenza arriva dal capo dello Stato Mattarella nella giornata mondiale della Salute quello dei camici Bianchi un lavoro allo stremo per un servizio di alcuni hanno pagato con la vita il capo dello Stato chiede di mettere da parte egoismi nazionali e privilegi e di sostenere i servizi sanitari nazionali e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

