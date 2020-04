Ultime Notizie Roma del 07-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno informazione emergenza coronavirus finalmente i dati segnano un calo nonostante ci siano ancora oltre 600 morti in dimensione i nuovi contagi questi dati del nuovo bollettino protezione civile che parlano di un aumento dei malati solo di 878 unità ieri erano stati 1941 l’incremento più basso registrato dal 10 marzo sono ricoverate in terapia intensiva 3792 persone 106 meno di ieri numero in calo per il quarto giorno di seguito sono ricoverate con sintomi 28718 per 258 meno di ieri dei ricoverati in terapia intensiva 1305 sono in Lombardia è solo inizio maggio in Italia numero dei nuovi casi positivi potrebbe scendere sotto c’èBuongiorno manca Allora il numero continuerà ad essere alto emerge dalle Stime degli esperti della pagina Facebook coronavirus dati analisi scientifiche è impossibile pensare ad un ritorno alla normalità anche per fine Aprile tanto il virologo crisanti spiega che la ripartenza dovrebbe avviarsi solo nel momento in cui si avrà una condizione di rischio accettabile e se si dovesse seguire il modello Cina con un indice trasmissione di 081 ci vorrebbero mesi oggi sono stato dimesso dalla San Raffaele Ringrazio tutti i medici e gli infermieri di orgoglio del nostro paese lo scrive su Facebook e Guido bertolaso Uomini e Donne aggiunge che combattono in prima linea contro il covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazioni a volte purtroppo anche con la vita pura forza concludi bertolaso c’è ancora tanto da fare l’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti chiusura di economia quali strumenti e meccanismi finanziari per disporre delle liquidità necessaria a far ripartire l’Europa in tema sul tavolo dell’eurogruppo di oggi con il pressing della sito francese per il coronaviruspaesi del nord dicono no per il presidente della commissione Ue Ursula von der leyen la risposta funziona al meglio attraverso l’uso che hanno dello strumento che abbiamo un uovo forte bilancio europeo su cui far leva per la Tunisia bisogno dinanzi al Times attacca il mondo solo la soluzione sbagliata Invece di salvare lui è come una bomba ad orologeria potrebbero finire per ucciderla è tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa