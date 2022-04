Ultime Notizie Roma del 07-04-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano amore condotta dalla Federazione Russa contro l’Ucraina Questo era il nostro paese più di un trilione di dollari l’ho detto il primo ministro ucraino a BBC News sottolineando che le perdite diretta la prima decade di marzo secondo la chiesa School of economics è il Ministero dell’Economia ammontavano ad oltre 560 miliardi di dollari per adoperarlo se calcoliamo le perdite di pila lungo termine del ministro dovuta impianti di produzione infrastrutture distrutte e Marconi tanto 9 atrocità in Ucraina il sindaco di Irpina affermato che i russi ci stanno prima spara delle persone e poi sono passati sui corpi con i carri armati abbiamo dovuto raccogliere i resti con le pale le parole agghiaccianti del sindaco ripresentando l’offensiva Russia mariupol Dov’è il bilancio delle Vittime Civili supera quota 5000 compresi i 210 bambini più comune denuncia la deportazione in Russiadomani di pazienti dell’Ospedale cittadino e pubblica un video l’autorità locale aperto un i residenti Ultima chance per fuggire dall’est le truppe russe hanno bombardato le infrastrutture Civili di Cartier 48 volte nelle ultime 24 ore Cambiamo argomento covid multe in arrivo per gli over 50 No vax Lombardi l’Agenzia delle Entrate dopo che lo scorso IV Aprile iniziata la consegna delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio prevede che sono fino al 12 aprile 91940 treni scrive per gli inadempimenti all’obbligo vaccinale secondo l’ultima rilevazione di nella settimana tra il 30 marzo e 5 aprile i casi di covid e 3 minuti del meno 6,9 % m decessi sono tornati sopra quota 1000 a 1049 + 10,1% in crescita del 5,6% nel periodo i ricoveri teleparty ospedalieri in caso invece del 3,3% in terapia intensiva un’ottima notizia in chiusura del 2021 l’espansione dell’attività produttiva Il ritorno delle retribuzioni ai livelli del 2019 hanno generato una crescita del reddito disponibile delle famiglie del 3,8100 + 42,5 miliardi dopo il meno 2,7 % del 2020 lo rende Natoli state Aggiungendo che l’aumento dei consumi ha ridotto la propensione al risparmio scesa al 13,1% in aumento del 17% gli investimenti delle società non finanziarie che toccano il livello più alto dal 2008 boom di acquisti di case più 28,9% anche grazie agli incentivi alle ristrutturazioni è tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa