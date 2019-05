Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con formazione Gabriella Luigi in studio la procura di Milano ha aperto un’inchiesta senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a nel Milanese attraverso un mutuo di poco più di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino che sono tranquillo se ha Siri viene contestato di avere un mutuo è un reato che compiono alcuni milioni di Italiani replica il vicepremier Salvini la lega attacca con te siamo esseri reparti dovrebbe essere garantista invece sembra ci sia sbilanciato dalla parte dei 5 Stelle perdendo ruolo di arbitro del primo anno di governo ha detto il capogruppo al Senato Romeo si infiamma la polemica sulla presenza al salone del libro di Torino di altaforte casa e dic’è ritenuta vicino a CasaPound che pubblica anche il libro di Matteo Salvini la lista delle Nazioni comprende il saggista Carlo Ginzburg Zerocalcare Gli scrittori Salvatore Roberto Piumini e Tomaso Montanari il collettivo Wu Ming Io sono fascista l’antifascismo è il vero Male del paese dice Francesco polacchi di altaforte la sindaca appendino Rivendica l’appartenenza antifascista della città non abbandoneremo il campo perché le idee si combattono con i deck più forti solo con una cultura si pone un Argine al ritorno di ciò che deve essere archiviato per sempre ha detto la primo cittadino Donald Trump e torna a mettere in dubbio i negoziati commerciali con la Cina e scuote le borse con Wall Street ieri in calo gli Stati Uniti hanno perso per anni da 600 a 800 miliardi di dollari l’anno per il commercio con la Cina abbiamo perso 500 miliardi di dollari Scusate ma questo non accadrà maiqueste le parole del presidente statunitense che minaccia nuovi dazi sull’import per 200 miliardi di dollari di Made in China che già aveva fondato le borse cinesi e quelle europei ieri ha chiuso a meno 1 e 63 % Cambiamo argomento è maschio il primo royal baby delle principe Harry e di meghan Markle Duchessa di sussex il piccolo e la mamma stanno bene il neonato prima o principe con sangue afroamericano in casa Windsor Pesa 3 kg e 3 diventa Settimo nella linea di successione al trono britannico Delisa seconda dopo Carlo William e i suoi tre figli e lo stesso Harry siamo pazzi di felicità è ancora presto per il nome ha detto che eri dando l’annuncio lo sport in tour a ieri sera ha 21 del Milan sul Bologna una vittoria che rilancia i rossoneri in zona coppe a pari merito con la Roma al quinto posto ma dietro l’Atalanta è tuttoredazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa