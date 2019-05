Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio aperto un’inchiesta dalla Procura di Milano senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a Bresso nel Milanese muto di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino Io sono tranquillo sia si viene contestato di avere un mutuo è un reato che compiono alcuni milioni di Italiani e replica Salvini la lega attacca il premier Conte siamo esterrefatti Dovrebbe essere garantista invece sembra si sia sbilanciato dalla parte dei 5 Stelle perdendo il ruolo di arbitro del primo anno di governo ha detto il capogruppo Alfa Romeo un funzionario di Palazzo Chigi è stato trovato morto stanotte a Parigi con una ferita al mento a terra nei pressi dell’hotel in cui risiedeva secondo fonti dell’ambasciataItalia si tratta di un decesso per cause naturali secondo il sito online e del settimanale Il funzionario cinquantenne era un membro dei servizi stando alle fonti diplomatiche italiane si trovava Parigi da alcuni giorni per partecipare a un corso di lingua nell’ambito degli scambi tra i due paesi torniamo sulla sparatoria di Napoli per il primario di chirurgia pediatrica Giovanni Gaglione che ha operato la bimba Noemi di 4 anni ferita da un colpo Darma da fuoco venerdì pomeriggio per proiettile le ha trapassato entrambi i polmoni ha parlato di ferita da guerra il proiettile era un calibro 9 il cui piombo interno è rivestito da un metallo più duro. Intanto un video dell’agguato il killer segue la vittima designata spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Riverso sull’asfalto c’è una nuova preoccupante allerta per il pianeta un minidi specie animali e vegetali sono a rischio estinzione nel breve termine avvertito la piattaforma interrogativa per la biodiversità e servizi ecosistemici dell’Unesco di Parigi gli esperti di 110 paesi sui 132 del organizzazione ONU continuano a nutrire speranza si può ancora evitare il peggio a condizione di porre fine alle cessivo sfruttamento della terra hanno detto È tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa