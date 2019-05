Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale vedovati dalla redazione in studio Roberta Frasca fino a riaccendersi della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti dopo l’ultima minaccia di Donald Trump su rialzo da venerdì delle tariffe colpisce il prezzo del petrolio perde il 2,3% Syria 60 dollari al barile mentre il Brent e perde il 2,29 a 69,2 dollari l’esercito israeliano ha annunciato il ritorno alla normalità nel retro via israeliane a partire da oggi alle 6:00 in Italia la mossa dell’esercito rappresenta un implicita conferma del raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco agasa in precedenza anche la televisione e aveva annunciato cessate il fuoco a partire dalle 4:30 locali non siano ancora molti particolari su un’intesa raggiunta Tuttavia la TV israeliana citando fonti palestinesi ha riferito finitosarebbe impegnata a realizzare entro una settimana a tutti gli impegni concernenti la tregua con garza grassa allo sul caso Sirio nuovo scontro tra lega e 5stelle io dico a Salvini è bello fare il forte con i deboli Ma questo è il momento del coraggio afferma il vice premier pentastellato Luigi Di Maio a mezz’ora in più il rinvio a giudizio non attento qui la questione non è l’inchiesta insieme il Sottosegretario ha tentato di favorire un singolo con un emendamento è la classica storia italiana il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere convocato mercoledì al 99% sarà mercoledì sulla questione Morale il 5 Stelle non fa passi indietro arriva la replica di Salvini processi in Italia si fanno in tribunale e non in una piazza funziona così in democrazia di un primo momento la commissione elettorale di Panama dichiarato il candidato dell’opposizione finito col pizzo vincitore virtuale delle elezioni presidenziali in un messaggio trasmesso in TV è stato ordinato il nomecentro delle schede di Stati Uniti stanno spiegando La portaerei Abraham Lincoln è una cacciabombardiere per inviare un messaggio chiaro e inequivocabile al regime in qualsiasi attacco agli interessi americani in Stati Uniti risponderanno con una forza inarrestabile lo afferma il consigliere di Stato alla sicurezza nazionale di Donald Trump John Bolton sulla presenza dell’editore sovranista alta forte tra gli stand del Lingotto scuote i giorni di vigilia del salone del libro di Torino dopo le dimissioni ieri dello scrittore insegnante Cristian Lay di consulenza editoriale per i commenti è un suo posto in cui definiva neo fascisti e razzisti alcuni editori e giornalisti spingendo per un salone militante antifascista Oggi sono arrivate le missioni del collettivo di scrittori Wu Ming e del regista Carlo Ginzburg è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa