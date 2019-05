Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano la commissione Unione Europea taglia ancora le Stime di crescita dell’Italia nel 2018 il PIL aumenta dello 0,9% nel 2019 telo 0,1 Nel 2020 dello zero, nella nuova stima il detto dice il sale al 2,5% nel 2019 che 3,5% nel 2020 senza l’aumento dell’Iva mentre il debito schizza al 133,7% e 135,2% il prossimo La debolezza frutto della contrazione dello scorso semestre lascia il passo a una tenue ripresa scrive brukselki consumi dovrebbero essere Aiutati dal reddito di cittadinanza ma il mercato del lavoro che si deteriora danneggerà la spesa dei consumatori che tenderanno a risparmiare nella classifica Unione Europea l’Italia è ultima per crescita investimenti e occupazione dopo la dFidati è salito oltre i 260 punti e il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine lagarde in un’intervista a Bloomberg afferma in una guerra commerciale Perdono tutti tra Stati Uniti e Cina richiedono tempo in loro fallimento è una minaccia le parole di lagarde per l’economia globale Cambiamo argomento gli vogliamo vedere tutti impiccati E bruciati a dirlo Alcune donne radunate nel cortile condominiale di via Satta Casal Bruciato a Roma dove Da ieri è scoppiata una nuova protesta contro i Nomadi a mio nipote quando aveva 11 anni hanno puntato un coltello alla gola per rubargli €1 racconta una residente chiamiamo Mussolini che è morto dici un’altra ironicamente magari la risposta a tutte le donne in coro essere in chiusura nell’incontro con il premier libico al Sahara gilet Presidente del Consiglio Conte Ha ribadito l’impegno del Governo italiano per rivitalizzare un processo politico efficace e sostenibile contro ha confermato la necessità di evitare ulteriori spirale di violenza per poter avviare un confronto tra le parti sotto l’egida dell’ONUsupporto della comunità internazionale a beneficio del Popolo libico della stabilità del paese e dell’intera prigione e tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa