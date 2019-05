Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno economica di apertura perché la Commissione Europea come abbiamo sentito poco fa nei titoli Italia ancora le Stime di crescita dell’Italia nel 2018 il PIL aumenta dello 0,9% nel 2019 del 0,1 Nel 2020 dello 0,7 della nuova stima il deficit Talea 2,5% nel 2019 è 3,5 Nel 2020 senza l’aumento dell’Iva m lebih 133,7 % quest’anno e 135,2% il prossimo La debolezza frutto della contrazione dello scorso semestre lascerai fatto a una tenue ripresa scrive Bruxelles subito che per essere Aiutati dal reddito di cittadinanza ma il mercato del lavoro che si deteriora danneggerà la spesa dei consumatori che tenderanno a risparmiare nella classifica Unione Europea l’Italia è ultima per treinvestimenti e occupazione dopo la diffusione dei dati lo spread è salito oltre i 260 punti e il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine lagarde in un’intervista a Bloomberg afferma una guerra commerciale Perdono tutti prenotati ve fra Stati Uniti e Cina richiedono tempo è un loro fallimento è una minaccia le parole di lagarde per l’economia globale andiamo in Turchia alla decisione della commissione elettorale Suprema di ripetere il voto amministrativo del 31 marzo a Istanbul è un passo importante che rafforza la nostra democrazia sono le parole del Presidente turco Air dogan nella sua prima dichiarazione dopo l’annullamento delle elezioni a sindaco la volontà di quasi 15000 persone aggiunto Air dogan che avevano votato per la KP era stata usurpata essere in chiusura nell’incontro con il premier libico al TAR agile Presidente del Consiglio Conte Ha ribadito il fatto impegno del Governo italiano per rivitalizzare un processo politico efficace e sostenibile con te ha confermato la necessità di evitare ulterioriper poter avviare un confronto tra le parti sotto l’egida dell’ONU e con il supporto della comunità internazionale a beneficio del Popolo libico della stabilità del paese e dell’intera regione è tutto grazie per averci seguito le informazioni torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa