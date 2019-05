Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale fondamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giugliano Ferrigno cronaca in primo piano operazione oggi Antimafia per tangenti Lombardia e Piemonte 43 ordini di custodia cautelare 12 in carcere nell’inchiesta della dda su due gruppi criminali Varese costituiti da politici amministratori pubblici e imprenditori accusati di associazione per delinquere per aggiudicarsi appalti pubblici tra gli arrestati due dirigenti di Forza Italia il consigliere regionale Fabio altitonante tutto segreto la l’area della regione Lombardia e il consigliere comunale Milanese Pietro Tettarella candidati alle europee che sarebbe stato a libro paga degli Imprenditori del settore rifiuti Daniele Alfonso nell’inchiesta anche in caso di istigazione alla corruzione verso il Presidente della Regione fontana che non ha indagato ma non lo avrebbe denunciato dalla camera l’autorizzazione all’arresto per finanziamento illecito del deputato di Forza Italia Diego haPresidente della Regione Calabria Mario Oliverio del PD il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto di Forza Italia aspirante candidato governatore lex consigliere regionale del PD Nicola da hanno ricevuto con altre 17 persone e avviso di conclusione indagini della procura di Catanzaro in cui si ipotizzano i reati di associazione a delinquere e frode nelle pubbliche forniture turbative d’asta e corruzione l’inchiesta riguarda la metro leggera e nuovo ospedale di cos’è la situazione è molto chiara il mio percorso è stato sempre lineare non è stata una decisione che ho preso a cuor leggero vedrete che domani ci sarà un consiglio dei ministri molto sereno così la premier Conte L’avvocato del segretario leghista intanto conferma che Siri ti presenterà dai PM per depositare una memoria difensiva più rapporti con Paolo Arata poter risposta di Maio Salvini è l’ultimo giorno utile fai la cosa giusta solo chiacchiere delle che la colpa va dimostrata l’ultima notizia in chiusura andiamo a Napoli un applauso dei capi di Stato di Italia Spagna e Portogallo per la piccola Noemi la bimba di 4 anni gravemente ferita da un proiettilePiazza Nazionale Napoli al teatro San Carlo Mazzarella Felipe di spagna e le belle da Susa ci sono Uniti al pubblico nel augurio per la bambina Noemi è stabile Ma restano condizioni di critici si legge nel bollettino medico diffuso dall’ospedale Santobono è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa