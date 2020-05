Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio regioni in pressing per la ripartenza oggi videoconferenza dei governatori Chiederemo che i singoli enti possono presentare piani di riapertura ferma Toti con te conferma di voler valutare se anticipare aperture ulteriori dei negozi record per diminuzione di malati in Italia meno 7000 ma in Lombardia tornano a salire i decessi con un aumento di 222 proseguire oggi il confronto nella maggioranza spaccata sulle azioni di braccianti colf e badanti con la ministra Bellanova Italia viva che minacciano di lasciare il governo senza l’ok al provvedimento il MoVimento 5 Stelle però frena come per la Alan kurdi per la spagnola Aita Mari è scattato il fermo amministrativo dopo la irregolarità riscontrata la guardia costiera e Conte media sul decreto maggiore in stand-by 200 milioni ai comuni delle zonesuper bonus del 110% per ristrutturazioni Green e antisismiche €500 per bici e monopattini città no di Confindustria Angela riduzione dell’orario di lavoro a parità di accordo tra Alitalia e sindacati con cityliner in cassa integrazione 6826 lavoratori sopra quota 260 mila il bilancio ufficiale dei testi legati al coronavirus nel mondo i casi di contagio sono invece oltre 3,74 milioni nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono morte altre 2063 persone superando quota 73 mila record di decessi giornalieri per il Brasile + 614 e boom anche di nuovi contagi 10300 in un giorno e dopo 5 mesi di stallo lira col nuovo governo nella notte il Parlamento ha accordato la fiducia all’esecutivo del premier La corte suprema israeliana invece approvato l’accordo di coalizione tra noi teniamo egans rinviate a data da destinarsi le elezioni presidenzialiinizialmente previste per domenica 10 maggio la Germania fa da apripista per la di partenza del calcio oggi la Liga tedesca deciderà se nel primo match dopo due mesi di stop si giocherà il 15 maggio nel weekend successivo in Italia Invece oggi è impossibile dare una data certa dobbiamo almeno verificare la curva dei contagi delle prossime due settimane afferma il ministro Spadafora E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento

