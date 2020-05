Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus la Protezione Civile record di guariti per la prima volta sono più dei malati 91.500 28 gli attualmente positivi 6939 meno di 24 ore si sono 90 3245 continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva 369 le vittime nelle precedenti 24 ore l’aumento era stato di 236 Conte valutiamo di anticipare le date di apertura dei negozi non vogliamo protrarre lockdown il presidente del consiglio non ci dobbiamo affrontare un periodo di grandi sofferenze lavoriamo tutti insieme in modo di distribuire un certo numero di Mascherina e gratuitamente alle famiglie più bisognose e in cantiere un decreto legge che permette ai giudici alla luce del nuovo quadro sanitario di rivalutare lapersistenza dei presupposti per le scarpe reazioni dei detenuti alta sicurezza e al 41 bis così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al Question Time alla camera confermando quanto anticipato fonti ministeriali gran parte delle recenti scarcerazione di bosco sono state disposte per gravi patologie ma molto ordinanze fanno esplicito riferimento alle emergenze da covid 19 la task force americana contro il coronavirus ha fatto un lavoro fantastico e continuerà a lavorare indefinitamente avendo come Focus la sicurezza e la riapertura del nostro paese ma anche i vaccini le terapie lo Donald Trump precisando che potremmo aggiungere o sottrarre persone ove opportuno uno sguardo alla borsa quella di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno dopo la lunga pausa delle festività nazionale della Golden week penalizzata dalla chiusura negativa Wall Street in scia ai segnali che arrivano dell’economia americana e con investitori che seguono da vicino gli sviluppi di un vaccino contro il coronavirusOk c’è dello 0 77% quota 19468,52 con una perdita di 150 punti sul mercato valutario lo Yen si apprezza sul dollaro 106e 10 al 14 e 60 sull’euro E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa