Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’ultimo bollettino della Protezione Civile 1444 nuovi casi 369 i morti nelle ultime 24 ore gli attualmente positivi scendono a 91.500 28 perfetto Anche dell’aumento dei guariti 8014 per la Regione Lombardia chiarisce che nel tuo conteggio anche guariti dei giorni precedenti il decreto Maggio la mediazione del premier 200 milioni ai comuni delle zone rosse super bonus del 110% per la ristrutturazione Green pensioni di regolarizzazione di braccianti e colf boccia ministro degli affari regionali sulle riaperture dal 18 maggio molte attività potranno riaprire ma lo si dovrà fare insicurezza Europa in recessionestorica PIL a meno 7 % l’Italia al 95 Gentiloni avverte le divergenze sulla ripresa minacciano l’unione supera quota 260 mila il bilancio dei morti nel mondo negli Stati Uniti altri 2020 contagi e vittime in Brasile per Spadafora impossibile indicare una data per la serie A oggi vertice tra Federcalcio comitato scientifico per la Germania la Bundesliga al via a metà maggio e allo studio una provvedimento per rivalutare le scarcerazioni già disposte Una volta passata l’emergenza Crini difende la guardasigilli le decisioni vengono del giudice quelle leggi che hanno applicato sono leggi precedenti al ministro sullo scontro con di Matteo sulla direzione del DAP Bonafede replica nessuna interferenza nella nomina del Capo delle politiche agricole Bellanova ribadisce la sua proposta Per la regolarizzazione dei lavoratori in nero che sta grano duro scontro nel governo non sto facendo una battaglia strumentaleper acquistare consenso ma sto facendo una battaglia di civiltà sottolineato mentre sul reddito di emergenza commenta con assistenzialismo sprechiamo risorse coronavirus Italia il buono per l’acquisto di bici e monopattini sarà fino a €500 lo ha spiegato la ministra di trasporti De Micheli nel corso di un’audizione alla camera in dirittura d’arrivo il riconoscimento di un buono di mobilità alternativa città metropolitane a rubare con più di 50000 abitanti torniamo negli Stati Uniti civili uccisi nel 2019 nell’operazione americane militari nel mondo sono stati 132 Latina del pentagono Siccome il quale sono 91 invece i feriti le operazioni sono state condotte in Iraq Siria Afghanistan Somalia mentre nessuna vittima civile è stata identificata in Libia Yemen afferma il dipartimento della Difesa nel rapporto annuale consegnato al congresso americano nel quale ammette che il maggior numero di Vittime Civili 108 morti 75 feriti se ha avuto in Afghanistan E questa era luinotizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa