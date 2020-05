Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli il governo maggioranza in fibrillazione resta alta la tensione tra gli alleati di governo nonostante l’invito distensiva del premier Giuseppe Conte a Italia viva per un incontro a piedi per provare a scaldare la maggioranza e invitare però i renziani ad uscire dalla dinamica delle bandierine Nel confronto di maggioranza Italia viva infatti Nella Cogliere l’invito rilancio ponendo il problema giustizia e la questione di Bonafede Verso il quale già sulla prescrizione aveva minacciato la sfiducia e rilanciando sulle misure del Segreto di maggio irrita così è chiaro che L’unico obiettivo dei renziani e logorare con te ma non si rendono conto che il paese non capisce che ora gioca allo sfascio dice una Ponte Demaccordo per la distribuzione di altri 10 milioni di mascherine alle farmacie che saranno vendute al pubblico a €0,50 più IVA e l’Intesa che Quanto si apprende sarà siglata nelle prossime ore tra il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri Federfarma e l’associazione distributore di farmaci secondo l’accordo I farmacisti pagherebbero a 38 €0,40 le mascherine all’ingrosso con un guadagno di circa €0,10 alla vendita per ognuna raddoppiato rispetto ai mesi precedenti all’emergenza sono oltre 273 mila i decessi legati al coronavirus registrati nel mondo a fronte di 3 milioni 700 55379 casi e quanto emerge dai dati aggiornati dell’università americana Gionata il governo deve dialogare con le opposizioni se questo governo non ce la fa vedo difficile che si possa riproporre una maggioranza diversa lo ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti a Sky TG24mustafar al-qasimi 53 anni e capo dell’intelligence e irachena ottenuto questa notte la fiducia del parlamento al suo nuovo governo dopo 5 mesi di stallo questo voto pone fine mandato di Adel Adel mahdy prima o Premiere a lasciare prima del termine naturale del suo incarico nel irache posta Saddam Hussein accordata la fiducia anche 15 ministri in un gabinetto che normalmente ne conta 22 noi diciamo no alla regolarizzazione degli irregolari se il nostro obiettivo e sostenere l’agricoltura Allora dobbiamo lavorare a misure per garantire il mercato ma la soluzione non è la regolarizzazione come sei in agricoltura lavorassero solo migranti irregolari un assurdo sbagliato Lo afferma il capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi a Unomattina su Rai1 Noi siamo per l’emersione del lavoro nero Quello dei migranti o meno su quel fronte concludi siamo tutti insieme siamo disponibili E per ora è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa