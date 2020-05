Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli un accordo per la distribuzione di altri 10 milioni di mascherine alle farmacie che saranno vendute al pubblico a €0,50 più IVA e l’Intesa che a quanto si apprende sarà siglata nelle prossime ore tra il cesareo per l’emergenza domenica per cui Federfarma è l’associazione distributori di farmaci secondo l’accordo e farmacisti pagherebbero a 38 €0,40 le mascherine all’ingrosso con un guadagno di circa €0,10 alla vendita per ognuna raddoppiato rispetto ai mesi precedenti all’emergenza sono 100 3282 per un importo di oltre 6 miliardi richiesta di garanzie pervenute al fondo di garanzia nel periodo dal 17 marzo al 6 maggio lo comunica il Mediocredito centrale di queste 101.000 253 sono ai sensi delcura Italia liquidità e la b esprime viva soddisfazione per la nuova accelerazione della crescita quotidiana delle domande artista inglese Banksy ha voluto lasciare con una sua opera un personale tributo ai medici e agli infermieri del servizio sanitario britannico il cosiddetto nxs impegnati nella lotta al coronavirus ha un disegno grande circa un metro quadrato che sta vicino alla pronto soccorso in accordo coi vertici dell’Istituto all’opera vede ritratto un bambino che gioca con alcuni supereroi e fra questi prende in mano un pupazzo con le sembianze di un infermiere e tanto di mascherina questo iniziare l’eroismo mostrato dal personale sanitario nella pandemia che ha sconvolto il paese registra CISL figisc anisa Confcommercio hanno confermato lo sciopero di 48 ore delle aree di servizio della viabilità autostradale è assimilabile già fissato dalle ore 22 del prossimo 12 maggio fino alla stessa ora del 14 maggioe quanto annunciano in una nota regione in pressing per la ripartenza oggi videoconferenza dei governatori Chiederemo che i singoli enti possono presentare piani di riapertura ferma Toti Ponte conferma di voler valutare se anticipare aperture ulteriori dei negozi record per diminuzione di malati in Italia meno 7000 ma in Lombardia tornano a salire i decessi sono 222 di tutto per ora grazie dell’ascolto Abbiamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa