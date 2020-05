Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli e se il coronavirus si fosse diffusa One prima di quanto comunicato ufficialmente se avesse contagiato gli atleti che hanno partecipato ai giochi mondiali militari che si sono svolti proprio nella capitale del Dubai a fine ottobre a rilanciare la teoria già circolata nelle settimane scorse sono state le ultime dichiarazioni della pentatleta francese Elodie clouvel che intervistata dall’emittente televisiva WhatsApp per discutere del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo ha spiegato di non tenere una possibile contaminazione da covid-19 l’aggregazione francese che ha partecipato giochi militari era composta da 406 persone di cui 281 atleti e in seguito ai sospetti di possibili cause di covid-19 al ritorno da Juan Il mistero delle Forze Armatefinora non si era espressa ufficialmente ha diffuso una precisazione in cui smentisce che alcuni atleti abbiano contratto il virus sulla ripresa della scuola Settembre bisognerebbe fare un po’ di chiarezza per spiegare ai genitori e quelli da del ministro antolina di ricominciare l’anno scolastico con gli studenti metà casa Mita in classe è stata solo una gaffe un’idea balzana che ha però stava mette in crisi tantissime famiglie il governo dovrebbe essere più attento alle informazioni che da servono linee guida univoche indicazioni chiare altrimenti si rischia di mandare nel panico i genitori fin dall’inizio di questa emergenza Purtroppo il governo non si è occupato adeguamente del mondo dell’infanzia in questi due mesi ha dimenticato i bambini la categoria più fragile della società l’ho detto Licia ronzulli presidente della commissione parlamentare per l’infanzia è l’adolescenza a Mattino Cinque il governatore Luca Zaia è pronto a far ripartire tutto anche prima del dimaggio e lo ribadirò oggi nella videoconferenza con gli altri presidenti delle regioni presente il ministro boccia pronti avanti la volontà di proporre di poter aprire tutto è difficile pensare che l’apertura che abbiamo oggi che è pressoché totale sia un fatto di salvaguardia rispetto al riavvio di quello che è rimasto chiuso pensare che il capro espiatorio di questa partita sia la parrucchiera gli estetisti o i negozi Decisamente no altri colleghi la pensano come me in contemporanea con la sessantacinquesima edizione dei premi David di Donatello in diretta al 8 maggio su Rai 1 dalle 21:25 le sale cinematografiche italiane riaccenderanno per una sera Insegne e schermi in attesa della riapertura di un ritorno alla normalità il flash mob organizzato dalla ne che con hashtag riaccendi il cinema intende lanciare un messaggio simbolico gli spettatori agli operatori e alle istituzionicon il quale Si sottolinea L’importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sulle territorio come luoghi di incontro partecipazione e scambio culturale e ci siamo qui Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

