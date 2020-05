Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno siamo ancora in fase di Pinè mica il fatto che la curva dei contadini sia decrescente positiva del frutto delle misure prese dei comportamenti degli italiani lo spiega Silvio brusaferro presidente dell’istituto superiore di sanità in audizione in commissione affari sociali della camera aggiungendo Ciò non toglie che abbiamo nuovi casi che la circolazione del virus sia presente nel paese deve portarci ad adottare tutte le misure necessarie intanto intenzione di intervenire con un cosiddetto fondo perduto importo di almeno 10 miliardi aggiuntiva e 5 della conferma delle misure che il ministro del lavoro catalfo confermerà il modo dei €600 che saranno incrementati per due Quindi avremo circa 15 miliardi nel prossimo decreto esclusivamente per il fondo perduto l’ho detto il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli A Question Time al Senato spiegando che tutto il mondo delle microimprese va sostenuto questoquindi l’economia dal 4 maggio provvedimenti governativi hanno riaperto numerose attività alle imprese appartenenti a quelle sospese d’autorità su un’ora circa 800mila e il 19,1% del totale Rispetto al 48% precedente con un peso occupazionale del 15,7% era 743 lo rileva l’Istat una nota mensile resta quindi bloccato un’azienda su cinque filtrata stima che il crollo del commercio mondiale potrebbe tradursi in Italia in una caduta del PIL e del 3% Nel 2020 ultime notizie in chiusura Il numero delle vittime del coronavirus in Europa ha superato quota 150 mila secondo un conteggio dei tre quarti nel Regno Unito in Italia Spagna Francia con un totale di circa 150.000 morti L’Europa è il continente più colpito dalla pandemia di covid-19 che ha ucciso più di 260000 persone in tutto il mondo il Regno Unito 30.000 in Italia circa 29.000 nei paesi europei più colpiti seguiti dalla Spagna della Francia è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa