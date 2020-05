Ultime Notizie Roma del 07-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno una proroga di tre mesi del permesso di soggiorno per i braccianti cui è scaduto il contratto come lavoratori stagionali Questo è il momento sia prende il punto di caduta delle lunghe trattative sulla regolarizzazione che hanno impegnato anche oggi ministri di politiche agricole interno riguarda il settore agricolo e anche il lavoro domestico gli uffici legislativi dei Ministeri stanno limando un testo toccherà poi ai capi delegazione del governo valutare se inserirlo nel decreto maggio che nel Consiglio dei Ministri domani Nicola Zingaretti aveva auspicato una soluzione mentre il capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi aveva detto no alla regolarizzazione degli irregolari Salvini dichiara senatori della Lega in piazza accordo tra governo e c’è inizi dal 18 maggio quindi le emergenze coronavirus un accordo per la distribuzione di altri 10 milioni di mascherine Le farmacie che hanno vendute al pubblico a 50più IVA e l’Intesa che quando ti a prendere Sara siglato nelle prossime ore tra il commissario per l’emergenza domenica alcuni Federfarma e la situazione distributori di farmaci Secondo la tua di farmacisti pagherebbero a 38 €0,40 The Mask all’ingrosso con un guadagno di circa €0,10 alla vendita per ognuna raddoppiato rispetto ai mesi precedenti al emergenza in chiusura una notizia di sport di calcio il portiere dell’Atalanta Marco sportiello è guarito dalle 19 dopo un mese e mezzo l’Atalanta chiude il club informa che sportiello sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore risultato negativo al coronavirus il calciatore pittura nei prossimi giorni tutti gli accertamenti tutti finalmente potrà riprendere l’attività fisica individuale tutto per il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

