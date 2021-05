Ultime Notizie Roma del 07-05-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia sempre più gialla La Vale l’8 dovrebbe Infatti passare dal rosso all’arancione Mentre Calabria Puglia e Basilicata passerebbero il giallo e resta incerta la situazione interventi e decisioni verranno prese dal ministro speranza e saranno valide dal prossimo nella bozza del monitoraggio istituto superiore della sanità Ministero salute sei regioni e province autonome rischio moderato e quindi c’è il rischio basso mentre calano i ricoveri terapia intensiva solo cinque regioni sopra la soglia critica secondo Di Maio Il 16 maggio sarebbe una data auspicabile per superare il coprifuoco e affrontare l’estate per mettere i turisti vaccinati di venire in Italia il governatore del Piemonte Cirio propone per le montagne di creare bolle covid free Sul modello di quanto è stato proposto per le isole per far ripartire il turismo sono 2487 in tutte le pagine delle schede progetto che accompagnano e recovery Plan italiano cheinviato in Europa al parlamento non ancora rese pubbliche di cui Lanza entrata in possesso tra i livelli della governance realizzazione degli interventi che fa capo al Ministero le regioni e gli enti locali coordinamento centrale per il monitoraggio dell’attuazione la rendicontazione alla commissione europea affidata al MEF infine il monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano l’eventuale proposta di attivazione dei poteri sostitutivi affidata a 1 contro Roma a Palazzo Chigi la proposta Mi richiama di deroga la protezione dei brevetti per i vaccini sul tavolo dei leader europei al vertice informale portoghese con la cancelliera Merkel scettica Il problema dice Berlino non è liberalizzare I brevetti Ma la mancanza di capacità e l’organizzazione mondiale Commercio sottolinea che è necessario trovare una soluzione l’ineguale distribuzione di vaccini aumentando la capacità di produzione nei paesi in via di sviluppo la Francia smentisce la aver bloccato le ordinazioni europei come riferito dai media precisando che il solo posto domande di buon senso riguardo nuovo ordine europeo da 1,8 miliardi dosi di vaccino tazze biontechVigili del Fuoco e 20 mezzi impegnati a Londra per spegnere un incendio in un palazzo di edilizia Popolare di 19 piani nella zona di Popular nell’est della capitale colpito in particolare l’ottavo il nono è il decimo piano del palazzo sul posto ambulanze medici specializzati in interventi in condizioni pericolose sui social diversi immagini dell’incendio che ha prodotto una colonna di fumo visibile da varie parti della città punti della Lega annunciano per mercoledì un vertice del centro destra con i responsabili enti locali dei partiti per trovare nomi competitivi per i candidati sindaci a partire da Milano a Roma dopo i no che hanno portato al ritiro di bertolasi di Albertini Fratelli d’Italia chiarisce che non ha preti alle candidature nelle due Metropoli definisce accettabile ma non ottimale la proposta di vertice visto che si chiedeva una riunione dei leader la capogruppo da Emma la camera Serracchiani osserva che sull’operato di Raggi a Roma l’opinione negativa mentre Zingaretti candidato potenziale ha dimostrato grandi capacità governare del Lazio più trasparenza sui risultati delle sperimentazioni cliniche per accelerare le valutazioni di regolatore di tutto il mondo e aumentare la fiduciaAppena le aziende dalla coalizione internazionale Agenzia del farmaco che dovrai messe per più trasparenza pubblicare i rapporti di sperimentazione clinica senza omissioni questo per consentirmi l’accessibilità a tutti coloro che devono decidere per assicurare il pubblico sull’integrità didatti stimolare la ricerca e lo sviluppo secondo la presidente della BCE lagarde ha risposto l’opera prende mia è stata impressionante se si mettono insieme i pacchetti di stimolo fiscale con quelli dell’area assieme agli stabilizzatori automatici siamo quasi il 7% del PIL di espansione di bilancio spiegato Aggiungendo che un fatto che la politica monetaria contribuito per oltre il 2% del PIL offrendo sostegno oltre due milioni di posti di lavoro la Cina ha affermato che rischio di danni dalla caduta del razzo lanciato il 29 aprile estremamente basso dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito che detriti potrebbero cadere suonare abitata secondo Pechino una probabilità estremamente basta ridotta a 9 ore il margine di incertezza di rientro nell’atmosfera al 113 italiane del 9 maggio un orario destinato a cambiare con la progressiva riduzione vedoe ci fermiamo qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa