Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio se ministro dell’economia francese Bruno lemaire per la fusione tra Fiat Chrysler per ritiro dell’offerta da parte di Fiat Chrysler sarebbe servito altro tempo ma vedrai che ha avuto questa è questa l’idea che il ministro francese strimin interviste pubblicate da Corriere della Sera e Repubblica Fiat Chrysler afferma ha deciso di ritirare la sua offerta Io rispetto la tua scelta questa operazione rappresentava una bella opportunità industriali e questo sottolinea il ministro ma lo Stato azionista di riferimento di Reno aveva fissato delle condizioni da rispettare siamo stati chiari fin dall’inizio esigendo degli impegni sulla tutela dei posti di lavoro e dei siti Industrie una possibile riapertura delle trattative che porti alla fusione presidente di Fiat Chrysler John Elkann Comunque non è del tutto chiuso la porta pronti a ogni opportunità ha detto in una lettera inviata ai dipendenti del gruppo e prima un altroera stato aperto dal ministro francese per i conti pubblici che aveva spiegato che le trattative tra Fiat Chrysler e non potrebbero riprendere nei prossimi tempi Cambiamo argomento la politica il governo deve andare avanti questo il messaggio lanciato da due vicepremier Matteo Salvini Luigi Di Maio che nel pomeriggio di ieri per circa un’ora si sono incontrati a Palazzo Chigi è stato il primo faccia a faccia dei due ministri dopo le tensioni dell’ultimo periodo i richiami del premier Conte al centro del vertice gli obiettivi da realizzare su tutti l’abbassamento delle tasse argomento che i due vicepremier considerano prioritario per il rilancio del paese Come spiegato in un comunicato congiunto di lega e Movimento 5 Stelle tra le fila dei due partiti però si usano espressioni come tregua armata e Navigazione a vista sarà il premier Conte in un vertice a tre che potrebbe tenersi lunedì a dire felice lo hanno convinto e ora la cronaca Una nave commerciale italiana la Asso venticinque ha recuperato ieri 50 migranti nel Mediterraneo si sta dirigendo verso l’Italiaalarm phone il servizio di linea telefonica d’allarme per persone in difficoltà in mare anche accusato Malta I migranti ha detto avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza che la valletta seppur informata intervenisse il primo momento al lampone aveva ipotizzato che la passo 25 dopo il salvataggio State andando verso Lampedusa ora stando al controllo della rotta al suo marin traffic la nave sembra dirigersi verso dove Dovrebbe arrivare nel pomeriggio ancora cronaca condannati a 3 mesi di carcere Pena sospesa i genitori di Francesco e la bambina di 7 anni di Cagli Pesaro Urbino morto il 27 Maggio 2017 all’ospedale Salesi di Ancona per una otite batterica bilaterale curata con omeopatia e poi degenerato In cerca di te lo ha deciso con giudizio abbreviato il gruppo di Ancona Paola monteroli che ha accolto la richiesta del PM Daniele Paci che aveva accusato i genitori di concorso in omicidio colposo andiamo a chiudere con un’altra notizia è morto all’età di 77 anni dottor John autore diche ha saputo mescolare andato musica il Blues il Rachele Borghi Marco questo il suo vero nome è stato stroncato ieri da un infarto Lo ha reso noto la sua famiglia non era più un pubblico dalla fine del 2017 quando cancello diversi concerti nella sua lunga carriera dottor ha visto cinque Grammy Awards nel 2011 è stato introdotto nella Rock n’ Roll Hall of shame sarà l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto la linea può tornare la regia

