Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale vetro Nati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il governo deve andare avanti lo scrivono in una nota congiunta quasi fosse un imperativo categorico Matteo Salvini e Luigi Di Maio ti vedono il primo faccia a faccia di cui si abbia notizia da due un’ora di colloquio per dirti che l’esecutivo può e deve andare avanti se davvero accadrà ancora non v’è certezza 17 persone sono morte altre rimaste ferite in un incidente avvenuto a Dubai che ha coinvolto un autobus da proveniente dal Oman lo rende noto la polizia spiegando che le vittime sono di diverse nazionalità il mezzo che viaggiava si è schiantato ieri pomeriggio forse un cartello stradale per caso non chiare è morto all’età di 77 anni dottor John cantautore di New Orleans che ha saputo mescolare nella sua musica il Blues e il rock e il Boogie Boogie Man Elton John Ravennatutto vero nome è stato stroncato ieri da un infarto ha reso noto la sua famiglia la nave commerciale verso 25 recuperato ieri in mare 50 migranti esisterebbe dirigendo verso Lampedusa secondo secondo diverse fonti atto 25 ha eseguito un’operazione di salvataggio per una barca che aveva chiamato in precedenza riteniamo che si stia dirigendo all’isola di Lampedusa dopo due giorni di consultazioni con tutti i partiti della distanza di perfetto ha dato alle premier spagnolo Pedro Sanchez l’incarico di formare il governo lo ha annunciato il Presidente del Parlamento come riporta il mondo tanto e sta pure avendo vinto le elezioni del 28 aprile scorso non ha ottenuto i numeri per fare un governo da solo e sono stati condannati a 3 mesi di carcere Pena sospesa i genitori di Francesco il bambino di 7 anni di Cagli Pesaro Urbino morto il 27 Maggio 2017 per un otite batterica bilaterale curata con l’omeopatia lo ha deciso con giudizio abbreviato in coppa di AnconaPaola molte Rolls per è l’accusa di concorso in omicidio colposo aggravato ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa