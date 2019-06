Ultime Notizie Roma del 07-06-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta frascarelli. con sparatoria nella notte a Pavone Canavese alle porte del quartiere San Bernardo d’Ivrea tre persone hanno tentato la salto ad una tabaccheria e titolare che abita sopra il locale è uscito con una pista che ha ucciso uno dei malviventi ascoltato in procura nei suoi confronti non sono stati presi al momento provvedimenti potrebbe beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa la sparatoria è avvenuta poco dopo le 3 in via Torino sarebbero stati sparati i 7 colpi la vittima e un uomo originario della Moldavia i due Complici sono riusciti a scappare monito del presidente della BCE Mario Draghi Alitalia la commissione ha concluso che deve ridurre il rapporto debito PIL e l’Italia produrrà un programma di riduzione di medio termine non credo che verrà chiesto un rapido calo sarà un piano di medio termine che però deveincredibile ha detto in risposta a una domanda sul braccio di ferro tra Roma e Bruxelles con la Bio di una procedura di infrazione per il debito spiegando che questo quello che tutti si aspettano se vogliamo favorire la crescita economica dobbiamo favorire la crescita demografica un bambino che nasce in Francia il triplo degli aiuti non credo che la differenza sulla finanza pubblica la faccia quel miliardo di euro risparmiato dal reddito cittadinanza perché un quarto dei richiedenti non aveva i requisiti l’ho detto il vice premier Luigi Di Maio Radio 24 proposito delle indicazioni e di utilizzare per fartela degli dei dati dal governo a Bruxelles in risposta a richiamo Unione Europea sul debito apertura in lieve calo per lo spread oggi tra Btp e Bund è che alle prime battute segna 268 punti è pronta ed è 272 della chiusura di ieri il rendimento del titolo decennale italiano e al 2,45% condannati a 3 mesi di carcere Pena sospesa ai genitoriFrancesco il bambino di 7 anni di Cagli Pesaro Urbino morto il 27 Maggio 2017 per una otite batterica bilaterale curata con l’omeopatia l’ho deciso con giudizio abbreviato in coppa di Ancona Paola moscaroli per l’accusa di concorso in omicidio colposo aggravato e decreto sblocca cantieri incide sicuramente anche sui poteri dell’anac e prevedendo il ritorno al regolamento attuativo in luogo delle linee guida dell’autorità lo ha detto il presidente dell’anac e Raffaele Cantone nella sua relazione annuale a Montecitorio una tartaruga Caretta è stata trovata morta questa mattina a Vietri sul mare Salerno ieri non è stata trovata un altro a Latina il 4 giugno è stata rinvenuta una carcassa a Lipari e tre giorni fa un’altra È stata soccorsa è messa in salvo dalla guardia costiera a Gioia Tauro soprattutto la plastica che uccide le varie specie marine al 80% degli esemplari di tartarughe recuperati aveva dei residui nell’organismo affermano gli operatori di alcuni centri di recupero ed è tutto per orala reazione Vediamo nei prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa